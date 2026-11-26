Bears vencen 39-35 a Lions gracias a pase de touchdown de Caleb Williams a 6 segundos del final

DETROIT (AP) — Caleb Williams lanzó un pase de touchdown de 6 yardas a Rome Odunze con 3 segundos por jugar para tomar la delantera, y con lo que los Bears de Chicago tomaron su primera ventaja del partido antes de vencer el jueves 39-35 a los Lions de Detroit para romper un empate en el primer lugar de la NFC Norte.