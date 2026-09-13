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Bears aplastan 59-37 a Panthers en el debut de temporada de más puntos en la historia

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Caleb Williams lanzó para 269 yardas y dos touchdowns, además corrió para 65 yardas y dos anotaciones más para que los Bears de Chicago derrotaran el domingo 59-37 a los Panthers de Carolina en el debut de temporada con más puntos en la historia de la NFL.

El quarterback de los Bears de Chicago Caleb Williams corre para un touchdown en el encuentro ante los Panthers de Carolina el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Erik Verduzco)
El quarterback de los Bears de Chicago Caleb Williams corre para un touchdown en el encuentro ante los Panthers de Carolina el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Erik Verduzco) AP

Chicago y Carolina anotaron ocho puntos más que el récord anterior de 88, establecido en 2018 en la victoria de Tampa Bay 48-40 sobre Nueva Orleans.

Los prolíficos Bears del entrenador Ben Johnson también rompieron un récord de la franquicia de puntos en un partido inaugural, una marca que se mantenía desde 1948, cuando Chicago le anotó 45 tantos a Green Bay en el Wrigley Field. Los 59 puntos fueron la mayor cantidad permitida por los Panthers en la historia del equipo.

D'Andre Swift, quien recibió una extensión de contrato por 33,75 millones de dólares a principios de esta semana, corrió para 124 yardas en 18 acarreos con tres touchdowns, mientras Kyle Monangai sumó 100 yardas por tierra, incluida una escapada de touchdown de 61 yardas.

Fue la cuarta mayor cantidad de puntos en la historia de los Bears. Su récord llegó en su notoria victoria 73-0 sobre Washington en el juego por el título de la NFL de 1940.

Bryce Young lanzó para 361 yardas y tres touchdowns y corrió para una anotación por Carolina. Jalen Coker tuvo ocho recepciones para un máximo de su carrera de 138 yardas y dos touchdowns.

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