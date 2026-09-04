Bazzana impulsa en la 10ma la carrera del triunfo de Guardianes, 4-3 ante Tigres

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Travis Bazzana, de los Guardianes de Cleveland, festeja con sus compañeros tras pegar un sencillo que definió el duelo ante los Tigres de Detroit el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Bazzana empató el duelo con un jonrón de dos carreras ante Jacob Waguespack en la octava, y conectó una línea por el centro frente a Kenley Jansen (4-6) en la décima.

El venezolano Rocchio se había embasado en una jugada de selección antes de robarse la segunda y la tercera.

En el primer juego, Rocchio pegó un jonrón solitario en la novena entrada después de haber conectado un grand slam que significó el empate en la cuarta. Los Guardianes remontaron para imponerse por 7-6.

Fue la primera vez que Cleveland ganó ambos juegos de una doble cartelera dejando al rival en el terreno desde el 19 de agosto de 1984, contra Milwaukee.

Hunter Gaddis (3-3) lanzó dos entradas en blanco en el juego nocturno para acreditarse el triunfo, manteniendo a los Guardianes (72-70) como únicos dueños del último pasaje de comodín de la Liga Americana.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP