americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Baz poncha a 9, Basallo pega jonrón de 3 carreras y Orioles vencen 6-1 a Rays

BALTIMORE (AP) — Shane Baz repartió nueve ponches su mayor cifra de la campaña, y Samuel Basallo conectó un jonrón de tres carreras por los Orioles de Baltimore, quienes vencieron el martes 6-1 a los Rays de Tampa Bay.

El dominicano Samuel Basallo vuelve a la cueva tras anotar en el juego del martes 26 de mayo de 2026 ante los Rays de Tampa Bay (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El dominicano Samuel Basallo vuelve a la cueva tras anotar en el juego del martes 26 de mayo de 2026 ante los Rays de Tampa Bay (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Baz (2-5), quien se unió a los Orioles en diciembre mediante un canje con Tampa Bay, lanzó siete entradas, en las que permitió una carrera. El derecho de 26 años toleró siete hits y otorgó dos bases por bolas.

Jackson Holliday se embasó con un sencillo en la quinta entrada y avanzó a la intermedia después de que Gunnar Henderson venció el tiro a la primera base. A Holliday inicialmente lo marcaron out en segunda, pero esa decisión fue revertida cuando los Orioles pidieron la revisión.

El dominicano Basallo siguió con su octavo jonrón de la temporada, un batazo de 405 pies entre el jardín derecho y el central.

Basallo anotó en la segunda entrada por un error defensivo del segunda base de los Rays, Richie Palacios. Holliday añadió un sencillo impulsor y Taylor Ward remolcó otra carrera con un elevado de sacrificio para poner el duelo 3-1.

Chandler Simpson anotó con un sencillo impulsor del mexicano Jonathan Aranda en la primera entrada para Tampa Bay.

El abridor de los Rays, Griffin Jax (1-3), recibió en la espalda el impacto de una línea de 107 mph, conectada por el dominicano Leody Tavares en la segunda entrada. Completó el inning, pero no regresó para el tercero.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

Destacados del día

Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dólares

Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dólares

Cubano de 82 años arrestado en Little Havana por presunta venta de crack cerca de escuelas

Cubano de 82 años arrestado en Little Havana por presunta venta de crack cerca de escuelas

Negociaciones Cuba-EEUU incluirían deportación de 500 mil cubanos., según excongresista cercano a la dictadura cubana, Joe García

Negociaciones Cuba-EEUU incluirían deportación de 500 mil cubanos., según excongresista cercano a la dictadura cubana, Joe García

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

Congresista de Florida celebra arresto de cubano por ICE: No tienen cabida en nuestras comunidades

Congresista de Florida celebra arresto de cubano por ICE: "No tienen cabida en nuestras comunidades"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter