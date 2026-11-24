ARCHIVO - Jamal Musiala del Bayern Múnich durante el calentamiento previo al partido contra Schalke en la Bundesliga, el 5 de septiembre de 2026, en Gelsenkirchen. (AP Foto/Martin Meissner) AP

La reunión se produjo días después de que el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO criticara al Bayern por lo que calificó como “una estrategia coordinada para presionar a Musiala” tras sufrir convulsiones, y justo antes de que el Bayern viajara para el partido del miércoles de la Liga de Campeones contra Lille en Francia.

Al describir las conversaciones como “muy, muy constructivas”, Eberl indicó que el foco estuvo en la recuperación de Musiala de una lesión reciente, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias dpa.

“Hoy se trató de cómo queremos que Jamal vuelva al campo, igual que antes de su lesión muscular en la pausa internacional”, señaló Eberl. “Esa es la única tarea que tiene actualmente el FC Bayern: darle a Jamal esa confianza y no abordar temas de dinero ni nada por el estilo”.

Algunas figuras destacadas del Bayern habían puesto en duda si Musiala puede recuperar su nivel anterior, y sugirieron que la extensión de contrato que firmó el año pasado quizá ya no refleje al jugador en el que se ha convertido.

La insinuación de que un contrato podría renegociarse por problemas de salud provocó una crítica inusualmente dura por parte de FIFPRO.

“Los contratos están para respetarse”, expresó el sindicato de jugadores el sábado. “Una lesión o una baja de rendimiento no le da a un club motivos para reabrir condiciones que aceptó, del mismo modo que una racha de actuaciones sobresalientes no le da a un jugador un derecho automático a un aumento salarial”.

Musiala casi no ha jugado desde que se desplomó durante partidos de pretemporada en agosto, y además ha tenido una lesión muscular. Formó parte del grupo de 20 jugadores del Bayern que viajaron al partido contra Lille el martes.

El volante ofensivo publicó anteriormente en redes sociales que le diagnosticaron “crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica”, que no suponía un riesgo para su salud y que tenía la intención de seguir jugando.

El técnico del Bayern Vincent Kompany, quien ha tenido sus propios problemas de salud esta temporada, ha respaldado públicamente a Musiala y dijo en septiembre que no sería “un gran problema” si las convulsiones regresan.

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FUENTE: AP