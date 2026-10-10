Bayern encaja el gol más rápido en Bundesliga y empata con el Augsburg

El portero del Bayern Munich Manuel Neuer reacciona después de que Robin Fellhauer del Augsburg abriera el marcador en el encuentro de la Bundesliga el sábado 10 de octubre del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Antes del partido, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, manifestó que la visita de su equipo al Augsburg era un “partido prioritario” después de su única derrota liguera contra Augsburg en Múnich la temporada pasada, pero no pudo haber imaginado un peor inicio de lo que finalmente terminó en un empate 2-2 —la segunda vez en cinco partidos que el Bayern deja escapar puntos esta temporada.

El Bayern intentó jugar el balón hacia atrás desde el saque inicial hasta Neuer, quien falló al intentar despejar bombeado y permitió que Robin Fellhauer anotara a los ocho segundos.

El Bayern tuvo que esperar hasta los 55 minutos para que Ismael Saibari empatara, solo para que Rodrigo Ribeiro devolviera la ventaja al equipo local nueve minutos después.

Al colombiano Luis Díaz le anularon dos goles mediante el VAR por fuera de juego antes de que Nathaniel Brown finalmente igualara al 81.

El Bayer Leverkusen, el único equipo que ha roto el dominio del Bayern en las últimas 14 temporadas, resistió para ganar 4-3 en Mainz, prolongando su repunte bajo el entrenador español Carles Martínez.

Livan Burcu anotó sobre el final para que el Unión de Berlin venciera 1-0 al recién ascendido Elversberg y lograra su primera victoria de la temporada.

Además, Miro Muheim marcó en el tiempo añadido para que el Hamburger SV ganara 3-2 en Hoffenheim, y el Stuttgart disfrutó de un triunfo 2-0 en Paderborn.

Leipzig recibía al Eintracht Frankfurt más tarde.

Aficionados del Rayo detienen el partido en España

Los aficionados del Rayo forzaron la suspensión del partido de su equipo contra el Athletic Bilbao al lanzar repetidamente aviones de papel y otros objetos al campo en protesta contra el propietario del club, Raúl Martín Presa.

Fue el primer partido de liga en casa del Rayo esta temporada desde que las autoridades municipales cerraron el estadio por preocupaciones de seguridad. Presa ha sido impopular durante mucho tiempo entre los aficionados del Rayo desde que se hizo cargo del club en 2011.

Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona juegan más tarde.

PSG mira hacia adelante en Francia

Pensando en su visita el martes en la Liga de Campeones para enfrentar al Manchester City, el Paris Saint-Germain le dará descanso a Ousmane Dembélé y Nuno Mendes para la visita del recién ascendido Le Mans en el encuentro nocturno.

El portero de 16 años Arthur Barwas estuvo por primera vez en la convocatoria del PSG.

Mónaco y Paris FC eran los únicos equipos invictos que quedaban tras cinco jornadas. El Mónaco recibe al Tolosa y el Paris FC visita al Lorient.

McTominay esperado en Italia

El Inter de Milán enfrenta al Parma y el Napoli recibe más tarde al recién ascendido Frosinone en la Serie A.

El entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, señaló que Scott McTominay podría tener minutos tras someterse el mes pasado a una cirugía menor del corazón. El mediocampista escocés no juega desde el 30 de agosto.

El Genoa derrotó 2-1 a la Fiorentina en el partido temprano.

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Fahey informó desde Berlín y Wilson informó desde Barcelona, España.

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FUENTE: AP