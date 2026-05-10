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Bassitt, Beavers y Taveras ayudan a Orioles a evitar barrida con triunfo 2-1 ante Atléticos

BALTIMORE (AP) — Chris Bassitt lanzó seis sólidas entradas como relevista y el dominicano Leody Taveras puso out en el plato en la séptima al posible corredor del empate para impulsar el domingo a los Orioles de Baltimore a una victoria de 2-1 sobre los Atléticos.

El lanzador abridor de los Orioles de Baltimore, Keegan Akin, realiza un lanzamiento contra los Atléticos durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 10 de mayo de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Steve Ruark)
El lanzador abridor de los Orioles de Baltimore, Keegan Akin, realiza un lanzamiento contra los Atléticos durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 10 de mayo de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Steve Ruark) AP

Los Orioles anunciaron poco antes del juego que el zurdo Keegan Akin abriría en la lomita en lugar de Bassitt, y esa maniobra funcionó cuando Akin ponchó a dos en una primera entrada de 1-2-3 y luego Bassitt (3-2) entró y permitió apenas una carrera en seis innings.

Baltimore dejó las bases llenas en la quinta y la sexta, pero en esta última entrada tomó ventaja de 2-1 con un sencillo impulsor de Dylan Beavers que sacó del juego al abridor dominicano de los A's, Luis Severino (2-4).

Rico Garcia trabajó una novena sin hits para su tercer salvamento, evitando una barrida de tres juegos por parte de los A's.

En la sexta, el dominicano Samuel Basallo pegó un doble y avanzó a tercera con el sencillo de Taveras. Después de que Taveras se robó la segunda, Beavers coronó un turno de nueve lanzamientos con un hit al jardín izquierdo.

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FUENTE: AP

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