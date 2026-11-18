Turistas observan el primer amanecer del nuevo milenio sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro, el 1 de enero de 2000, en el Vaticano. (AP Foto/Domenico Stinellis, Archivo) AP

El papa León XIV celebró una misa “dedicada a uno de los monumentos más célebres del mundo”, diciéndole a los feligreses reunidos bajo las elevadas bóvedas de la basílica que “visitar esta majestuosa iglesia siempre conmueve: nos llena de asombro, nos inspira lo sagrado de la fe, la fuerza de la historia y la belleza del arte”.

El pontífice también reflexionó sobre la escala de la estructura, que se extiende aproximadamente a lo largo de dos campos de fútbol.

“La inmensidad de la Basílica Vaticana refleja una vocación perdurable de acoger, para que el mayor número posible de personas pueda encontrar un lugar en la Iglesia”, manifestó León.

La construcción del templo abarcó 120 años, 20 pontificados y el trabajo de una sucesión de 12 arquitectos; resistió la Reforma Protestante —que comenzó en 1517— y el Saqueo de Roma en 1527, antes de que el papa Urbano VIII lo consagrara el 18 de noviembre de 1626.

“Uno atraviesa esas puertas y no siente los conflictos, ni los desastres, ni los contratiempos”, comentó Elizabeth Lev, historiadora del arte estadounidense radicada en Roma. “Uno atraviesa esas puertas y ve continuidad, belleza, logro y triunfo”.

Escenario de ceremonias papales y destino para millones de peregrinos cada año, la basílica se construyó sobre el tradicional lugar de sepultura del apóstol Pedro, en sustitución de una iglesia que había permanecido en pie durante más de un milenio.

El papa Julio II colocó la primera piedra el 18 de abril de 1506, dando inicio a un proyecto que incluyó entre sus arquitectos al maestro renacentista Miguel Ángel y a Carlo Maderno, quien completó su fachada.

Incluso el día de su consagración, el entorno ya familiar de la basílica seguía tomando forma.

“La fachada de la iglesia estaba terminada, pero la increíble plaza, que es parte inseparable de la iglesia que conocemos hoy en día, todavía no existía”, explicó Lev.

“De hecho, se habría escuchado a mucha gente quejarse de la nueva fachada y de cómo bloqueaba la cúpula de Miguel Ángel”, añadió.

La enorme plaza ovalada del escultor y arquitecto italiano Gian Lorenzo Bernini se completó en 1667; sus columnatas curvas fueron concebidas como los brazos acogedores de la Iglesia. Sus 284 columnas, dispuestas en cuatro filas, enmarcan un espacio oval conectado con la basílica por un atrio trapezoidal.

En el interior, la arquitectura de la basílica dirige la atención hacia su centro espiritual: la tumba de Pedro bajo el altar principal, el monumental baldaquino de bronce de Bernini y la cúpula de Miguel Ángel elevándose por encima. Generaciones de papas han sido sepultados en las Grutas Vaticanas del templo.

“El interior de la Basílica de San Pedro está marcado por la unidad y la magnificencia”, señaló Lev. “Así que, para una iglesia que tardó 120 años, es asombroso cómo cada parte encaja en algo que forma un conjunto unificado”.

La basílica y su plaza han sido testigos de la apertura del Concilio Vaticano II, de funerales papales y de las primeras apariciones de nuevos pontífices. Las multitudes se reúnen en la plaza para recibir las bendiciones dominicales, mientras que el papa pronuncia su tradicional mensaje de Navidad y la bendición “Urbi et Orbi” —en latín, “a la ciudad y al mundo”— en Pascua, desde el balcón central de la basílica.

En una de las imágenes que marcaron la pandemia de coronavirus, el papa Francisco se situó ante una plaza desierta para impartir una bendición extraordinaria el 27 de marzo de 2020.

La basílica también fue el escenario de una reunión privada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, antes del funeral de Francisco, el 26 de abril de 2025.

Para Lev, la larga historia de la basílica ofrece un mensaje para otra época convulsa.

“Creo que una de las grandes lecciones de San Pedro es que la gente se adapta, la Iglesia se adapta de acuerdo a las circunstancias”, sostuvo. “Y sí, en efecto, ocurrieron muchas cosas terribles mientras se construía esa iglesia, y siguieron adelante, y terminaron haciendo algo hermoso”.

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Colleen Barry informó desde Milán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP