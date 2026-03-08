americateve

Barrett anota 31, su máximo de la temporada, y supera 8.000 puntos en paliza de Raptors a Mavericks

TORONTO (AP) — RJ Barrett anotó 31 puntos el domingo, su máximo de la temporada, Scottie Barnes sumó 17 y los Raptors de Toronto vencieron 122-92 a los Mavericks de Dallas, que atraviesan dificultades.

Tarik Skubal, lanzador abridor de los Estados Unidos, lanza durante la primera entrada de un juego del Clásico Mundial de Béisbol contra Gran Bretaña, el sábado 7 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/Ashley Landis)
Jakob Poeltl aportó 16 puntos y 10 rebotes, y Sandro Mamukelashvili encestó 13 puntos, mientras los Raptors rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas ante Dallas.

Daniel Gafford registró 21 puntos y 11 rebotes, su máximo de la temporada, Cooper Flagg anotó 17 puntos y Brandon Williams agregó 16, pero los Mavericks, en mala racha, perdieron su séptimo partido seguido y el 17mo de 19.

Brandon Ingram y Ja’Kobe Walter anotaron 11 puntos cada uno, e Immanuel Quickley y Gradey Dick terminaron con 10, mientras Toronto ganó por primera vez en cinco partidos en casa.

Barrett superó los 8.000 puntos en su carrera, convirtiéndose en el octavo jugador canadiense en alcanzar ese hito.

Flagg encestó 7 de 17 en su tercer partido desde que regresó tras una ausencia de ocho juegos causada por un esguince en el pie izquierdo. Capturó ocho rebotes y repartió seis asistencias.

Gafford acertó 10 de 10 en tiros de campo y convirtió su único intento de tiro libre.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

