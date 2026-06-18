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Barcos varados ya están cruzando estrecho de Ormuz, dice empresa naviera

Grandes compañías navieras ya han comenzado a mover buques a través del estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo el miércoles, según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence.

En una sesión informativa con medios, Richard Meade, editor en jefe de Lloyd’s List, señaló que, por primera vez en 110 días, barcos propiedad de grandes compañías están transitando el estrecho después de haber quedado varados allí desde febrero.

El estrecho es un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo. Su cierre ha provocado una crisis energética histórica.

No proporcionaron datos sobre cuántos barcos han atravesado el estrecho hasta el jueves. Petroleros controlados por grandes compañías como Grimaldi Group, Cosco, Knutsen y NYK han pasado por el estrecho. Y dos barcos sancionados, propiedad de la National Iranian Tanker Company y con bandera iraní, han ingresado al estrecho, de acuerdo con Lloyd’s List.

Phillip Belcher, director marítimo de Intertanko, un grupo comercial de propietarios independientes de barcos petroleros a nivel mundial, indicó que la ruta central principal del estrecho de Ormuz sigue cerrada y que unas 80 minas deben ser retiradas. Pero los barcos han estado pasando por la ruta norte más pequeña, que atraviesa aguas iraníes, y por la ruta sur, que atraviesa aguas omaníes.

“Esas dos rutas ahora parecen estar completamente abiertas”, afirmó Belcher.

Lloyd’s List estima que 550 buques mercantes deberán prepararse para salir del Golfo Pérsico, incluidos 160 petroleros, 200 graneleros, 60 portacontenedores y 10 transportadores de vehículos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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