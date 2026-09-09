Barcola sustituido por una aparente lesión en la pierna en su debut en casa con Liverpool

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El delantero del Liverpool, Bradley Barcola, abandona el campo lesionado durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en Liverpool, Inglaterra, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dave Thompson) AP

El fichaje veraniego de 166 millones de dólares se detuvo poco antes de la hora de juego cuando intentaba una carrera hacia la portería. Cayó al césped sujetándose la pantorrilla izquierda.

Tras recibir atención del cuerpo médico del Liverpool, Barcola fue sustituido por Victor Munoz.

Barcola, que fue el fichaje clave del Liverpool durante el mercado de traspasos, pudo abandonar el campo por su propio pie y no necesitó camilla.

El lateral izquierdo, dos veces campeón de la Liga de Campeones, dejó al Paris Saint-Germain, vigente campeón europeo, para llegar a Anfield y dejó una buena impresión en su primera titularidad con el Liverpool, con buenas ocasiones en cada tiempo para marcar.

El guardameta del Atlético, Jan Oblak, lo frustró en la primera parte, pero no logró rematar entre los tres palos cuando se quedó solo ante el portero tras el descanso.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP