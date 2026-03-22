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Barcelona supera a Rayo Vallecano y mete presión a Real Madrid antes del derbi capitalino

BARCELONA (AP) — Barcelona superó el domingo 1-0 al Rayo Vallecano para ampliar su ventaja en la cima de la liga española y añadir más presión sobre Real Madrid antes del clave derbi contra Atlético de Madrid más tarde.

Ronald Araujo del Barcelona celebra tras anotar en el encuentro de la liga española ante el Rayo Vallecano el domingo 22 de marzo del 2026. (AP Foto/Joan Monfort)
Ronald Araujo del Barcelona celebra tras anotar en el encuentro de la liga española ante el Rayo Vallecano el domingo 22 de marzo del 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Ronald Araújo marcó de cabeza el gol de la victoria a los 24 minutos en el Camp Nou, y la destacada actuación del portero del Barcelona, Joan García, mostró por qué es probable que dispute el próximo Mundial con España.

Madrid, segundo clasificado, ahora está a siete puntos de Barcelona y no puede permitirse un tropiezo cuando reciba al Atlético.

Araújo se elevó por encima de su marcador y anotó tras un saque de esquina de João Cancelo al segundo palo.

Raphinha estuvo cerca en tres ocasiones de marcar también para los locales en la primera parte. Remató desviado en un contragolpe, obligó al portero Augusto Batalla a desviar un disparo por encima del larguero y estrelló el balón en la madera poco después del gol de Araújo.

García detuvo un disparo de Carlos Martín en el primer minuto del partido, bloqueó un cabezazo de Unai López al inicio de la segunda mitad y, en los instantes finales, rozó lo justo un remate raso de Jorge de Frutos para enviarlo fuera.

García fue incluido el viernes por primera vez en la convocatoria de España, de cara a dos partidos amistosos que servirán como preparación para el Mundial de este verano.

Araújo se alejó del fútbol desde noviembre pasado hasta principios de enero debido a lo que, según dijo, fue un episodio de depresión provocado por una lucha más prolongada con la ansiedad. Desde su regreso, el defensor uruguayo ha tenido que cubrir donde hiciera falta, en su mayoría como suplente, ya sea como central o como lateral derecho.

Ante el Rayo fue la primera ocasión que feu titular en La Liga desde que volvió a la actividad.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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