Barcelona: Rodri sufre leve lesión muscular y se pierde visita al Atlético de Madrid

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ARCHIVO - El volante español Rodri Hernández (16) durante la semifinal del Mundial contra Francia, el 14 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Eric Gay) AP

El campeón mundial tuvo que ser sustituido al descanso en la victoria 3-0 del martes sobre Aston Villa en la Liga de Campeones y fue reemplazado por Marc Bernal. El Barcelona informó que las pruebas médicas “confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha”.

No estaba claro si el ganador del Balón de Oro 2024 se perderá algo más que el encuentro ante el Atlético. El club catalán añadió que “el plazo exacto de recuperación lo marcará la evolución de la lesión”.

El Barça,, vigente campeón, aventaja por dos puntos al Atlético y por tres al Real Madrid tras 11 jornadas.

Capitán de la selección española, el volante de 30 años fue un fichaje importante tras llegar procedente del Manchester City en el receso de temporada.

Rodri, sin embargo, ha mostrado señales de fatiga.

El entrenador Hansi Flick lo dejó en el banquillo como medida de precaución para el partido de la Liga de Campeones del Barça en casa del vigente campeón Paris Saint-Germain hace dos semanas, que el PSG ganó 4-2.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP