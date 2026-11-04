americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Barcelona: Rodri sufre leve lesión muscular y se pierde visita al Atlético de Madrid

BARCELONA (AP) — El volante del Barcelona Rodri Hernández padece una leve lesión en el isquiotibial y se perderá el partido del líder de La Liga española ante el Atlético de Madrid, su perseguidor inmediato, el domingo.

ARCHIVO - El volante español Rodri Hernández (16) durante la semifinal del Mundial contra Francia, el 14 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Eric Gay)
ARCHIVO - El volante español Rodri Hernández (16) durante la semifinal del Mundial contra Francia, el 14 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Eric Gay) AP

El campeón mundial tuvo que ser sustituido al descanso en la victoria 3-0 del martes sobre Aston Villa en la Liga de Campeones y fue reemplazado por Marc Bernal. El Barcelona informó que las pruebas médicas “confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha”.

No estaba claro si el ganador del Balón de Oro 2024 se perderá algo más que el encuentro ante el Atlético. El club catalán añadió que “el plazo exacto de recuperación lo marcará la evolución de la lesión”.

El Barça,, vigente campeón, aventaja por dos puntos al Atlético y por tres al Real Madrid tras 11 jornadas.

Capitán de la selección española, el volante de 30 años fue un fichaje importante tras llegar procedente del Manchester City en el receso de temporada.

Rodri, sin embargo, ha mostrado señales de fatiga.

El entrenador Hansi Flick lo dejó en el banquillo como medida de precaución para el partido de la Liga de Campeones del Barça en casa del vigente campeón Paris Saint-Germain hace dos semanas, que el PSG ganó 4-2.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

🇺🇸🔴 ¡FLORIDA RESISTE LA OLA DEMÓCRATA! REPUBLICANOS CONSERVAN LA GOBERNACIÓN, EL SENADO Y CARGOS CLAVE

🇺🇸🔴 ¡FLORIDA RESISTE LA OLA DEMÓCRATA! REPUBLICANOS CONSERVAN LA GOBERNACIÓN, EL SENADO Y CARGOS CLAVE

DEMÓCRATAS GANAN EL CONTROL DEL CONGRESO DE EEUU: 228 escaños en la Cámara y 54 en el Senado

DEMÓCRATAS GANAN EL CONTROL DEL CONGRESO DE EEUU: 228 escaños en la Cámara y 54 en el Senado

Ashley Moody gana elección al Senado por Florida y derrota a Angie Nixon

Ashley Moody gana elección al Senado por Florida y derrota a Angie Nixon

Byron Donalds gana la gobernación de Florida y sucederá a Ron DeSantis

Byron Donalds gana la gobernación de Florida y sucederá a Ron DeSantis

Carlos Giménez gana la reelección al Congreso por el Distrito 28 de Florida y asegura su cuarto mandato

Carlos Giménez gana la reelección al Congreso por el Distrito 28 de Florida y asegura su cuarto mandato

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter