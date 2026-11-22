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Eric García del Barcelona celebra el autogol de Pau Navarro del Villarreal en el encuentro de La Liga del domingo 22 de noviembre del 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

La victoria en casa dejó al club catalán por delante del Real Madrid, que el sábado remontó para derrotar al Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu.

Villarreal tomó una ventaja temprana de dos goles sobre Barcelona con tantos a los cinco y siete minutos de los internacionales canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. Gerard Martín inició la remontada del Barcelona al marcar al 57 y Fermín López empató al 61. El gol del triunfo llegó por medio de un autogol de Pau Navarro en el 67.

Navarro fue expulsado con una segunda tarjeta amarilla en el tiempo de descuento.

Barcelona ha ganado tres partidos consecutivos de liga desde su primera derrota en el torneo doméstico de la temporada — ante el Real Madrid en el clásico en el Camp Nou el mes pasado.

Fue la tercera derrota en cuatro partidos en todas las competiciones para el Villarreal, que marcha a mitad de tabla.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP