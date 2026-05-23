Barcelona golea al histórico Lyon para conquistar la final de la Liga de Campeones femenina

Irene Paredes del Barcelona levanta el trofeo tras ganar la final de la Liga de Campeones femenina al vencer 4-0 al Lyon en Oslo, Noruega el sábado 23 de mayo del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

La delantera del Barcelona Ewa Pajor no había logrado conquistar el tan anhelado título europeo en cinco oportunidades, pero la exestrella del Wolfsburg hizo que su sexto intento valiera la pena con dos goles.

Pajor abrió el marcador con un disparo raso y potente a los 55 minutos y anotó de cerca al 69, cuando el ataque del Barcelona hacía fila para marcar ante una defensa del Lyon desbordada.

Salma Paralluelo apretó aún más al Lyon al clavar un zurdazo en ascenso a los 90 minutos y añadir otra definición elegante en el tiempo añadido.

El primer gol llegó con una carrera de 40 metros y una asistencia de Patri Guijarro, a menudo pasada por alto en un mediocampo estelar junto a las ganadoras del Balón de Oro Aitana Bonmatí y Alèxia Putellas.

El Barcelona ha conquistado los cuatro trofeos nacionales e internacionales esta temporada y es campeona europea por cuarta vez en apenas seis temporadas: reemplazando la dinastía del fútbol femenino que fue el Lyon la década anterior.

Hace un año, al Barcelona se le negó otra barrida de títulos con la sorpresiva derrota 1-0 ante el Arsenal en la final.

Ahora fue una victoria de un exasistente sobre quien fuera su jefe.

El entrenador del Barcelona, Pere Romeu, fue asistente de Jonatan Giráldez —ahora en el Lyon— cuando el gigante catalán ganó Ligas de Campeones consecutivas en 2023 y 24.

El buen inicio del Lyon

Fue un final cruel para el Lyon, que también buscaba un cuádruple de trofeos esta temporada y causó una gran impresión al inicio. El Lyon ahogó la intención del Barcelona de controlar el juego con pases precisos y, como es habitual, fue muy fuerte a balón parado.

La portera del Barcelona, Cata Coll, realizó una buena atajada en la primera mitad ante un cabezazo de Wendie Renard y en un tiro libre de la lateral izquierda Selma Bacha que se curvó hacia el ángulo superior.

Casi inevitablemente en el fútbol moderno, una intervención del VAR cambió el curso del partido —aunque el Barcelona la necesitó para detectar un fuera de juego que los árbitros no habían señalado.

El triste desenlace de Heaps

Cuando el cabezazo de Renard a los 14 minutos fue rechazado por Coll, la mediocampista del Lyon Lindsey Heaps empujó el balón suelto a la red desde tres yardas. La capitana de Estados Unidos se había adelantado a Renard cuando se produjo el remate de cabeza, pero el fuera de juego solo se confirmó un minuto después, mientras el Barcelona esperaba para sacar del medio.

Heaps fue consolada por las figuras del Barcelona tras disputar uno de sus últimos partidos con el Lyon. La jugadora anunció que regresará a Estados Unidos para jugar con el Denver Summit, un equipo de expansión en la NWSL.

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FUENTE: AP