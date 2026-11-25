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El comité disciplinario de la federación española de fútbol emitió la sanción el miércoles.

López estaba en el banquillo durante el partido del Barcelona contra el Villarreal el domingo cuando le mostraron una tarjeta roja por protestar enérgicamente ante el cuarto árbitro.

El informe arbitral posterior al partido indicó que López fue expulsado “por levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión ‘¡No me jodas!’”.

López, internacional con España, no estará disponible para jugar los partidos de liga del Barcelona en el feudo del Deportivo La Coruña el domingo y contra el Atlético el 2 de diciembre.

El Barcelona lidera la clasificación de La Liga con 36 puntos, tres más que el escolta Real Madrid y cinco más que el tercero Atlético.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP