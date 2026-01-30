americateve

Barcelona: Fermín López renueva contrato hasta 2031

BARCELONA (AP) — El Barcelona y el mediocampista Fermín López acordaron extender su contrato hasta junio de 2031, anunció el club español el viernes.

Fermín López reacciona tras marcar un gol para el Barcelona en el partido contra Guadalajara en la Copa del Rey el 16 de diciembre de 2025, en Guadalajara, España. (AP Foto/Rudy García)
Fermín, de 22 años, es uno de los jóvenes talentos más destacados del club, junto con Lamine Yamal y Pedri González.

Fermín estuvo cerca de fichar con Chelsea el verano pasado, pero se quedó en el Barça. Se ha consolidado como una pieza clave en el equipo dirigido por Hansi Flick gracias a su instinto goleador.

Ha anotado 10 goles esta temporada, incluidos cinco en la Liga de Campeones, además de aportar 11 asistencias a pesar de no ser siempre titular.

“Con esta renovación, el Barcelona refuerza su apuesta por el talento formado en la cantera y asegura la continuidad de un jugador que se ha convertido en una pieza relevante del presente y del futuro del equipo”, dijo el Barça

Fermín se unió a Barcelona cuando tenía 13 años. Su contrato anterior expiraba en 2029.

Ha sumado cinco apariciones con España, pero se espera que sea parte de la selección que disputará la Copa del Mundo este verano.

