Barcelona está cerca de fichar al delantero inglés Anthony Gordon: fuente de AP

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ARCHIVO - Anthony Gordon, del Newcastle, llega para el partido de fútbol de la quinta ronda de la Copa de la FA entre el Newcastle y el Manchester City en Newcastle, Inglaterra, el 7 de marzo de 2026. (Foto de archivo de AP/Ian Hodgson) AP

A pesar de sus problemas financieros, según informes Barcelona está listo para pagarle a Newcastle unos 70 millones de euros (81 millones de dólares) como cuota de traspaso para adquirir a Gordon, de 25 años.

Gordon anotó 17 goles con Newcastle la temporada pasada, incluidos 10 en la Liga de Campeones. Uno de esos tantos llegó en una derrota ante Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones.

La persona con conocimiento del acuerdo señaló que se esperaba que se hiciera oficial en los próximos días. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre fichajes.

Gordon, un extremo izquierdo, se unirá a un club que ha ganado La Liga dos años seguidos, pero que busca renovar su ataque tras la salida de Robert Lewandowski. Es probable que Gordon tenga que competir con Raphinha por minutos en su posición, en el lado opuesto a la estrella adolescente Lamine Yamal.

Según informes, el director deportivo de Barcelona, Deco, también está buscando un delantero centro en el mercado de verano.

Gordon integra la selección de Inglaterra para el Mundial. El primer partido de Inglaterra es contra Croacia en Arlington, Texas, el 17 de junio.

El delantero de Inglaterra Marcus Rashford jugó la temporada pasada en Barcelona a préstamo procedente de Manchester United. Barcelona está considerando si pagar 30 millones de euros (35 millones de dólares) para hacer permanente la permanencia de Rashford. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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