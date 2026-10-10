Barcelona continúa con su inicio perfecto al vencer 3-0 al Getafe

Compartir en:









Jules Kounde, con sus compañeros del Barcelona Lamine Yamal, Anthony Gordon y Rodrigo celebran el gol ante el Getafe en el encuentro de La Liga el sábado 10 de octubre del 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Anthony Gordon consiguió su primer gol desde que se incorporó al Barcelona, Gabriel Jesus anotó en su primer juego como titular y el campeón defensor se impuso con comodidad 3-0 al Getafe.

Horas antes el Atlético de Madrid venció 2-1 al Deportivo Alavés antes de que el Real Madrid reciba al Villarreal

Los aficionados del Rayo forzaron la suspensión del partido de su equipo contra el Athletic Bilbao al lanzar repetidamente aviones de papel y otros objetos al campo en protesta contra el propietario del club, Raúl Martín Presa.

Fue el primer partido de liga en casa del Rayo esta temporada desde que las autoridades municipales cerraron inicialmente el estadio por preocupaciones de seguridad. Presa ha sido impopular entre los aficionados del Rayo desde que asumió el control del club en 2011.

___

FUENTE: AP