americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Barcelona aplasta 7-2 a Newcastle y España vuelve a dominar a Inglaterra en la Champions

BARCELONA (AP) — El Barcelona destrozó el miércoles 7-2 a Newcastle para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones y prolongar este mes el dominio de los clubes españoles sobre Inglaterra.

Robert Lewandowski celebra luego de anotar el sexto gol del Barcelona en el partido contra Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)
Robert Lewandowski celebra luego de anotar el sexto gol del Barcelona en el partido contra Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Raphinha y Robert Lewandowski firmaron sendos dobletes, mientras que Fermín López culminó una excelente jugada fluida para un Barcelona que fue arrollador en la segunda mitad después de un trámite parejo antes del descanso.

Con la eliminatoria igualada 1-1 tras el partido de ida en Newcastle, el Barça se puso por delante dos veces en los primeros 20 minutos y, en ambas ocasiones, Newcastle igualó poco después con goles poco habituales de Anthony Elanga. El extremo sueco no había anotado en sus 35 partidos anteriores esta temporada en la Liga Premier o la Liga de Campeones, pero marcó dos veces en un lapso de 13 minutos en el Camp Nou.

El rumbo del encuentro cambió cuando Lamine Yamal convirtió un penal con la última jugada de la primera parte para darle a Barcelona una ventaja 3-2 que ya no volvería a ceder. La semana pasada, el penal de Yamal, de 18 años, en la agonía del tiempo añadido, le negó a Newcastle una victoria en el partido de ida.

La Liga volvió a imponerse a la Premier un día después de que Real Madrid ganara 2-1 en Manchester City para completar un marcador global de 5-1. En Madrid, el triplete del capitán Fede Valverde en la primera parte había apartado de un manotazo a Man City.

Más tarde el miércoles, Atlético de Madrid comenzará con ventaja de 5-2 sobre Tottenham en el partido de vuelta de su cruce de octavos de final.

Un Barcelona-Atlético en los cuartos de final quedaría pactado si el club madrileño protege su ventaja del partido de ida en el norte de Londres.

El Real Madrid podría cruzarse con el Bayern Múnich, que comienza más tarde el miércoles con una ventaja de 6-1 al recibir a Atalanta.

Las esperanzas inglesas el miércoles podrían recaer en Liverpool, que recibe a Galatasaray en Anfield y necesita remontar la derrota 1-0 del primer partido en Estambul. Según versiones de prensa, la continuidad de Arne Slot como técnico de Liverpool podría verse comprometida en casa de una eliminación.

Inglaterra tuvo un récord de seis equipos en los octavos de final, pero hasta ahora únicamente Arsenal ha avanzado, y Chelsea se unió a Man City al quedar eliminado el martes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cacerolazos en La Habana se extienden a Buenavista y San Agustín en medio de crisis y apagones

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter