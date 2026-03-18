Barcelona aplasta 7-2 a Newcastle y España vuelve a dominar a Inglaterra en la Champions

Compartir en:









Robert Lewandowski celebra luego de anotar el sexto gol del Barcelona en el partido contra Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Raphinha y Robert Lewandowski firmaron sendos dobletes, mientras que Fermín López culminó una excelente jugada fluida para un Barcelona que fue arrollador en la segunda mitad después de un trámite parejo antes del descanso.

Con la eliminatoria igualada 1-1 tras el partido de ida en Newcastle, el Barça se puso por delante dos veces en los primeros 20 minutos y, en ambas ocasiones, Newcastle igualó poco después con goles poco habituales de Anthony Elanga. El extremo sueco no había anotado en sus 35 partidos anteriores esta temporada en la Liga Premier o la Liga de Campeones, pero marcó dos veces en un lapso de 13 minutos en el Camp Nou.

El rumbo del encuentro cambió cuando Lamine Yamal convirtió un penal con la última jugada de la primera parte para darle a Barcelona una ventaja 3-2 que ya no volvería a ceder. La semana pasada, el penal de Yamal, de 18 años, en la agonía del tiempo añadido, le negó a Newcastle una victoria en el partido de ida.

La Liga volvió a imponerse a la Premier un día después de que Real Madrid ganara 2-1 en Manchester City para completar un marcador global de 5-1. En Madrid, el triplete del capitán Fede Valverde en la primera parte había apartado de un manotazo a Man City.

Más tarde el miércoles, Atlético de Madrid comenzará con ventaja de 5-2 sobre Tottenham en el partido de vuelta de su cruce de octavos de final.

Un Barcelona-Atlético en los cuartos de final quedaría pactado si el club madrileño protege su ventaja del partido de ida en el norte de Londres.

El Real Madrid podría cruzarse con el Bayern Múnich, que comienza más tarde el miércoles con una ventaja de 6-1 al recibir a Atalanta. Las esperanzas inglesas el miércoles podrían recaer en Liverpool, que recibe a Galatasaray en Anfield y necesita remontar la derrota 1-0 del primer partido en Estambul. Según versiones de prensa, la continuidad de Arne Slot como técnico de Liverpool podría verse comprometida en casa de una eliminación. Inglaterra tuvo un récord de seis equipos en los octavos de final, pero hasta ahora únicamente Arsenal ha avanzado, y Chelsea se unió a Man City al quedar eliminado el martes. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP