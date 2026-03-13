Banquero que perdió una pierna en sismo de 2010 es el 1er paralímpico invernal de Haití

El haitiano Ralf Etienne compite en el eslalon gigante de los Juegos Paralímpicos, el viernes 13 de marzo de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia. (Remi Vallat/OIS/IOC vía AP) AP

Ralf Etienne se convirtió en el primer paralímpico de invierno en la historia de Haití al competir en la prueba de eslalon gigante en la categoría de pie en los Juegos de Milán-Cortina.

“Así que, ‘Haití tiene un esquiador’. Eso fue lo que dijo mi entrenador cuando bajé. Y esa es la frase más hermosa que he escuchado en mucho tiempo”, declaró Etienne.

Solo completó su primera bajada y registró el peor tiempo, a más de 30 segundos del líder. Aun así, se mostró orgulloso de cómo manejó las condiciones complicadas en el exigente trazado de Cortina d’Ampezzo.

“Porque pasé del terremoto de 2010 y los escombros en Haití, a estar ahora en la cima del mundo con los mejores esquiadores, con los mejores esquiadores del mundo, esquiando, compitiendo, y soy competitivo", señaló. No solo participé como un invitado por diversión. No, mi tiempo fue tan bueno como el tuyo”.

Quedó sepultado durante el sismo de magnitud 7,0 que estremeció el sur de Haití el 12 de enero de 2010. El gobierno de Haití situó el número de muertos en más de 300.000, mientras que un informe encargado por el gobierno de Estados Unidos lo ubicó entre 46.000 y 85.000.

Etienne quedó enterrado boca abajo después de que se derrumbara el edificio de concreto de varios pisos en el que se encontraba. Tuvo que esperar ocho horas para ser rescatado, según Olympics.com. Comentó que en ese momento era un empresario exitoso. Tras recuperarse, se orientó a más trabajo sin fines de lucro y luego fue a estudiar a Estados Unidos.

“Me encantan las montañas. Hace tres años, mis amigos iban a hacer un viaje de esquí a las montañas y yo fui solo por la montaña. Y luego toqué la nieve, y ya no hubo vuelta atrás", indicó. "Viví en Estados Unidos y ahí fue donde realmente aprendí a esquiar. O sea, para decirte la verdad, he esquiado 80 días en toda mi vida: 80 días”.

Ahora, con 36 años y trabajando como banquero, Etienne señaló que la gente le ha estado diciendo que “deje la banca y haga esto a tiempo completo”.

“Creen que esto es mucho más divertido. (Hay) más dinero en la banca, pero, ya sabes, no lo hago por el dinero. Lo hago porque de verdad me gusta. Me gustan las finanzas", manifestó.

“Como humanitario, para mí es importante entender cómo las empresas más grandes del mundo obtienen deuda y capital, cómo funcionan y cómo está configurada su estructura financiera", añadió. "Y eso me convierte en un humanitario mucho mejor porque me da acceso, me da exposición, me da información que puedo aprovechar para hacer del mundo un lugar mejor”.

Etienne contó que su hermana voló desde la Guayana Francesa para verlo competir en Italia, y que en su país hubo una gran reacción ante su hazaña. Indicó que un periódico local lo llamó “el embajador global de Haití”.

“Quiero decir, si ves los comentarios de haitianos en mi Instagram, es una locura”, afirmó. “Están muy orgullosos de que yo haga esto”.

Etienne manifestó que era “tan haitiano como se puede ser”, al haber nacido y crecido allí, y espera poder convertirse en un ejemplo para los haitianos que han estado luchando en su país.

“Esto le dice al mundo que todavía hay esperanza en Haití", afirmó. "Haití tiene mucho que ofrecer, pero yo les digo a los jóvenes en Haití y a los niños, porque yo quizá sea mayor y no tenga sueños, pero los niños, sus sueños aún no están rotos. Todavía tienen sueños. Permítanles soñar”.

Etienne sí tiene un objetivo ambicioso para su propio futuro: “En cuatro años, por supuesto, voy a volver para ganar el oro. En cuatro años, no voy a venir a competir. Volveré para llevarme el oro”.

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FUENTE: AP