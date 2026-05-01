Banksy confirma autoría de estatua en el centro de Londres de un hombre cegado por una bandera

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Una estatua de un hombre que sostiene una bandera que le cubre el rostro, firmada como "Banksy", apareció en Waterloo Place en Londres el jueves 30 de abril de 2026. (Foto AP/Kin Cheung) AP

Banksy mostró fragmentos de cómo se instaló la escultura en plena noche en un video humorístico que publicó el jueves en su cuenta de Instagram. La escultura parecía haber sido erigida en las primeras horas del miércoles sobre un pedestal en una isleta de tráfico en Waterloo Place, cerca del Palacio de Buckingham.

Antes de la publicación del artista, vecinos y turistas se reunieron para inspeccionar la estatua, dando por hecho que era obra de Banksy porque su firma estaba garabateada en la base del pedestal.

La estatua está situada cerca de las del rey Eduardo VII, que reinó entre 1901 y 1910, y la legendaria enfermera Florence Nightingale, así como del Monumento a la Guerra de Crimea.

Las estatuas no son por lo que Banksy es conocido principalmente. Es mucho más famoso por sus pinturas con aerosol en edificios; sus primeras creaciones aparecieron a principios de la década de 1990 en su ciudad natal de Bristol, en el suroeste de Inglaterra. Desde entonces se ha vuelto global y sus pinturas e instalaciones se han vendido por millones de dólares en subastas. Su arte callejero suele ser atacado por ladrones y vándalos.

Banksy, que nunca ha revelado públicamente su identidad, forma parte de una tradición de artistas callejeros que veían el acto encubierto de colocar su arte en espacios públicos como una forma subversiva de expresión.

FUENTE: AP