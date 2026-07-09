Bangladesh reubica a refugiados rohinyas tras un deslave que mató al menos a 5 niñas

Rescatistas trabajan en el lugar de un alud de tierra en un campamento de refugiados rohinya en Cox's Bazar, Bangladesh, el miércoles 8 de julio de 2026. (AP Foto/Shamimul Islam Faisal) AP

Al menos cinco niñas murieron el miércoles cuando un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias del monzón arrasó una escuela islámica en un campamento de Cox's Bazar, donde viven más de un millón de refugiados rohinyas procedentes de la vecina Myanmar.

Una maestra de la escuela islámica describió la escena del deslizamiento como caótica y relató que las niñas del centro se preparaban para las clases cuando parte del edificio se derrumbó. “Quienes estábamos en el lado occidental logramos salir, pero todos los que estaban en el lado oriental quedaron sepultados bajo los escombros”, explicó Begum Jahan, quien enseña el Corán, el libro sagrado del islam.

“Algunas sufrieron fracturas en los brazos y algunas de las niñas perdieron la vida”, agregó.

Las personas en el campamento de refugiados iniciaron las labores de rescate antes de que los servicios de emergencia llegaran al lugar, informó el jueves Dollar Tripura, jefe del servicio local de bomberos y defensa civil. Añadió que el personal de emergencia posteriormente rescató a los heridos y recuperó los cuerpos. La operación de rescate se suspendió el miércoles por la noche.

Jamal Hossain, un voluntario rohinya que ayudó en las tareas de rescate, contó que las personas rescatadas en el lugar fueron enviadas al hospital y que todas las fallecidas eran mujeres.

Las autoridades en Cox’s Bazar indicaron que estaban reubicando a los refugiados de las zonas montañosas con riesgo y que más de 1.000 personas ya habían sido evacuadas. Explicaron que los refugiados a menudo se resisten a abandonar sus viviendas improvisadas pese a las advertencias.

La oficina meteorológica de Bangladesh pronosticó más lluvias para los próximos días.

Los deslizamientos de tierra mataron al menos a ocho personas en campamentos rohinyas de la zona entre la noche del domingo y el lunes.

Medios locales informaron que al menos 22 personas murieron en la nación deltaica de 170 millones de habitantes por deslizamientos de tierra y derrumbes de muros en los últimos tres días. El balance de fallecidos incluyó a las víctimas en los campamentos rohinyas de Cox’s Bazar, reportó el diario Prothom Alo, el principal periódico en bengalí del país.

Bangladesh ha instado durante años a la comunidad internacional a ayudar al país a iniciar la repatriación de los refugiados a Myanmar, pero el proceso está estancado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP