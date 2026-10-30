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Bane anota 28 puntos, Wagner añade 26 y reparte 11 asistencias, y Magic vence 121-114 a Raptors

TORONTO (AP) — Desmond Bane anotó 28 puntos, su mejor marca de la temporada, Franz Wagner estableció sus números máximos de la campaña con 26 unidades y 11 asistencias, y el Magic de Orlando venció el viernes 121-114 a los Raptors de Toronto.

Franz Wagner, del Magic de Orlando, dispara frente a Scottie Barnes, de los Raptors de Toronto, en el encuentro del viernes 30 de octubre de 2026 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
Franz Wagner, del Magic de Orlando, dispara frente a Scottie Barnes, de los Raptors de Toronto, en el encuentro del viernes 30 de octubre de 2026 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

Orlando se sobrepuso al primer partido de 40 puntos de Scottie Barnes, en este duelo de la fecha inicial de la Copa NBA.

Wendell Carter Jr. sumó 20 puntos y Anthony Black aportó 17 unidades y 10 asistencias por el Magic, que se recuperó de la derrota por 30 puntos sufrida en Toronto el miércoles.

Después de atinar 10 de 35 triples el miércoles, el Magic acertó 18 de 34 el viernes. Bane convirtió sus primeros cuatro intentos desde el perímetro y terminó con 6 de 12.

Los Raptors cayeron por segunda vez en tres partidos sin su astro Kawhi Leonard, quien está fuera de combate debido a una inflamación en la rodilla izquierda.

Barnes quedó fuera por faltas tras obtener 41 puntos. Encestó 19 de 34 disparos, estableciendo marcas personales tanto en tiros de campo anotados como en intentos. Tan sólo en la primera mitad embocó 11 de 24.

Immanuel Quickley anotó 17 puntos y Collin Murray-Boyles agregó 15. Jakob Poeltl registró 12 unidades y 11 rebotes por Toronto.

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