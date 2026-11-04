Banco Central suspende rescates de fondos ligados a Ueno Bank; escala la crisis bancaria en Paraguay

Ejecutivos de Ueno Bank —intervenido por el Banco Central de Paraguay en medio de una crisis de solvencia— llegan bajo custodia a la Fiscalía Anticorrupción en Asunción, Paraguay, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (AP Foto/Jorge Saenz) AP

El ente emisor inició la víspera un proceso de disolución del Ueno Bank, una entidad bancaria digital con estrechos vínculos con Peña y más de tres millones de clientes, y ha puesto en duda el futuro de ahorros por cientos de millones de dólares.

La medida implica que todas las sucursales físicas sean cerradas y se congelen todas las operaciones digitales, retiros de dinero o transferencias. El miércoles el Banco Central dispuso además la suspensión de los rescates de varios de los fondos mutuos vinculados con la entidad debido a la incertidumbre sobre el valor real de estos activos y su liquidez.

“Mientras se determina el valor de las inversiones vinculadas al banco, la pausa busca asegurar que todos los inversores de cada fondo reciban el mismo trato”, destacó la institución en un comunicado.

A septiembre, dos cada tres paraguayos eran clientes de Ueno Bank que además contaba con depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos de los cuales unos 380 millones de dólares corresponden a fondos invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), el fondo estatal de pensiones y salud de Paraguay.

El cese de las funciones de Ueno Bank generó una ola de pánico entre los paraguayos, que salieron a las calles de la capital Asunción en diversas manifestaciones espontáneas para exigir respuestas. En algunas zonas, se registraron incidentes entre los manifestantes y la policía, en especial cuando un grupo intentó avanzar a la sede del Congreso Nacional y fue interceptado por agentes de seguridad.

Asimismo, culminó en la detención de ocho ejecutivos y altos cargos de Ueno Bank, entre ellos el presidente del banco Juan Manuel Gustale y Federico Miguel Vázquez, CEO de la entidad, socio comercial hasta recientemente de Peña y también presidente del Grupo Vázquez —el conglomerado que controla a Ueno Bank—.

Nuevas protestas están previstas para el miércoles.

Peña, quien tenía previsto viajar a España para asistir a la Cumbre Iberoamericana, canceló sus planes a última hora y en un video publicado en redes oficiales anunció cambios en la cúpula del Banco Central.

El mandatario, en el poder desde agosto de 2023, está en el ojo del huracán debido a sus fuertes vínculos con Ueno Holding, vinculado al Grupo Vázquez y del cual Peña fue accionista hasta el año pasado antes de desvincularse tras las controversias por los negocios del grupo con el Estado paraguayo.

Asimismo, poco después de asumir el cargo nombró a quien entonces era el máximo responsable de Ueno Bank, Carlos Carvallo, para dirigir el Banco Central, una decisión que los críticos han denunciado como un conflicto de intereses.

Carvallo renunció la víspera y será reemplazado por el abogado Raúl Vera Bogado en la presidencia de la institución, anunció Peña en su mensaje.

“Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y sobre todo sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos”, agregó.

Diputados de la oposición dieron inicio al proceso formal de recolección de las firmas necesarias para abrir un proceso con fines de destitución contra el mandatario.

FUENTE: AP