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Banco Central Europeo mantiene sin cambio alas tasas de interés, advierte sobre inflación

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios sus principales tasas de interés el jueves y advirtió que la guerra con Irán impulsará la inflación a corto plazo debido al aumento de los precios de la energía, pero que el impacto a largo plazo sobre los precios al consumidor y la economía era incierto.

La sede del Banco Central Europeo en Fráncfort, Alemania, el 18 de marzo del 2026. (AP foto/Michael Probst)
La sede del Banco Central Europeo en Fráncfort, Alemania, el 18 de marzo del 2026. (AP foto/Michael Probst) AP

El comité encargado de fijar las tasas del banco dejó sin cambios su tasa de depósito de referencia en el 2%, nivel en el que se encuentra desde junio de 2025.

El banco señaló que la guerra “ha hecho que las perspectivas sean significativamente más inciertas, creando riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico”. El comunicado posterior a la decisión indicó que las expectativas de inflación a largo plazo seguían “bien ancladas” y que el banco decidiría si modifica las tasas de interés en función de los datos que vayan llegando en futuras reuniones.

La guerra con Irán pone a los bancos centrales del mundo en un dilema: el encarecimiento de la energía probablemente elevará la inflación a corto plazo, pero a largo plazo una crisis energética prolongada podría perjudicar el crecimiento. Los bancos centrales suelen subir las tasas para combatir la inflación y bajarlas para estimular el crecimiento.

La medida del BCE se produce después de que el Banco de Inglaterra decidiera el jueves mantener su principal tasa de interés en el 3,75%, mientras los fuertes aumentos de los precios del petróleo y el gas tras el inicio de la guerra con Irán han avivado nuevas preocupaciones sobre la inflación.

Y eso sigue a una decisión del miércoles de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios su tasa de interés clave.

El director del banco norteamericano, Jerome Powell, destacó las perspectivas cada vez más inciertas para la economía y la inflación tras la guerra con Irán, lo que sugiere que la Fed podría mantener las tasas sin cambios durante un período prolongado.

La inflación en Europa ha disminuido desde un máximo de dos dígitos hasta el 1,9% en febrero, en línea con el objetivo del 2% del banco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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