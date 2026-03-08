americateve

Bam Adebayo se une a Dwyane Wade como los únicos del Heat de Miami con 10.000 puntos

MIAMI (AP) — Bam Adebayo recuerda lo que la gente pensaba de él hace nueve años, cuando el Heat de Miami seleccionó en el draft a un adolescente procedente de Kentucky tras su única temporada universitaria.

“Soy alguien a quien seleccionaron para jugar defensa, y todos pensaban que yo solo era una amenaza para recibir alley-oops”, afirmó Adebayo.

Desde entonces ha evolucionado.

Adebayo se unió a Dwyane Wade como los únicos jugadores en la historia del Heat en alcanzar los 10.000 puntos el domingo por la noche. Adebayo llegó a la noche a 23 puntos de la marca; anotó 24, ayudando a Miami a vencer 121-110 a los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este.

Adebayo —el capitán del Heat, un título que se toman en serio en Miami— va camino de promediar al menos 18 puntos por partido por sexta temporada consecutiva. Encestó cuatro triples el domingo por la noche, con lo que llegó a 94 en la temporada e igualó su total de las dos temporadas anteriores combinadas.

“Solo demuestra el crecimiento de mi juego. Obviamente, esta organización cree en mí. He estado aquí tanto tiempo que puedo llegar a 10.000 con el mismo equipo. Y, por supuesto, estar en los libros de historia detrás de alguien como D-Wade es un gran logro”, manifestó Adebayo.

Le queda un largo camino para alcanzar a Wade, quien anotó 21.556 puntos con el Heat. Pero hay otra marca que está muy a su alcance.

Adebayo es segundo en la lista de rebotes del Heat, detrás del jugador al que reemplazó como capitán, Udonis Haslem. Tiene una posibilidad remota de alcanzar a Haslem antes de que termine esta temporada —necesitaría 207 rebotes en los 17 partidos finales de Miami— y ha dicho que ese es el único récord que realmente persigue.

Y sigue siendo, sin lugar a dudas, el ancla de la defensa de Miami. El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, lo elogia con regularidad como candidato a jugador defensivo del año, pero su anotación no pasa desapercibida.

“Llegó sin ser conocido necesariamente como anotador. Ha trabajado y se ha abierto camino a base de voluntad hasta lograrlo. Y para este equipo en particular, su anotación es realmente importante”, comentó Spoelstra.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

