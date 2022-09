Encuentran sin vida el cuerpo de una joven reportada desparecida junto a varios balseros

Un usuario llamado Enel Pablo, trabajador de la Empresa Eléctrica de Sagua y amigo de Yuliet escribió en la red social de Facebook este viernes: “Un día como hoy se me acaban de caer las pocas esperanzas y fe que me podían quedar, mi amiga no apareció con vida, después de tanto que estoy seguro que ella luchó desde la hora en punto que le empezó a entrar agua el barco y ella realizó la llamada la guardia costera”.