Bajo la sombra de Messi, Cristiano busca sellar su legado para Portugal en Mundial

A los 41 años, al máximo artillero global en actividad con 971 goles le queda una última bala para ganar con Portugal el máximo trofeo que le permita coronar una carrera ya ilustre.

Al igual que Messi, el delantero portugués disputará su sexto Mundial. Pero el astro argentino, que lo secunda con 911 goles, ha probado la gloria mundialista hace cuatro años en Qatar, inclinando la balanza a su favor en la puja que mantienen hace casi dos décadas.

Portugal, que logró su mejor actuación en 1966 cuando finalizó tercero, debuta contra Congo el miércoles en Houston por el Grupo K. Será el primer partido de Cristiano en Estados Unidos desde un amistoso de pretemporada en 2014 con el Real Madrid.

“Un buen inicio es lo más importante”, declaró el astro a los periodistas en Portugal antes de la partida del equipo. “Después vamos partido a partido, pero no con la expectativa de ganarlo todo”.

Mientras en Argentina nadie duda del liderazgo futbolístico de Messi a punto de cumplir los 39 años, en Portugal se preguntan si Ronaldo está lo suficientemente apto para comandar a una selección apuntada como una de las favoritas por la frescura y calidad de sus mediocampistas, como Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

En Qatar no le fue bien al máximo goleador histórico de Portugal. Tras marcar un único gol —de penal— en la fase de grupos, reaccionó con enfado al ser sustituido contra Corea del Sur y fue relegado inmediatamente al banquillo en la fase de eliminación directa contra Suiza y Marruecos.

Luego, no marcó ningún gol en la Eurocopa de 2024, algo que nunca le había sucedido en un gran torneo internacional.

Cristiano dijo que se siente bien físicamente y que toda la plantilla está lista y esperanzada de cara a su búsqueda de un primer título mundial.

“Es una generación de jugadores muy buena”, expresó Cristiano, que ahora juega en Arabia Saudí tras pasar la mayor parte de su carrera profesional en el Madrid y el Manchester United. “Pero hay factores que no podemos controlar. Ganar o perder, que es lo más importante, depende de muchos factores. Pero es una generación que hará feliz al pueblo portugués”.

La única vez que Congo (46 del ranking FIFA) jugó una Copa del Mundo fue en 1974, cuando el país era conocido como Zaire.

Entre los jugadores más destacados del equipo están el capitán Chancel Mbemba, defensor del club francés Lille que ha disputado más de 100 partidos internacionales con la selección, y el extremo Cédric Bakambu, que juega para el Real Betis de La Liga.

Uzbekistán-Colombia en la Ciudad de México

Colombia regresa a la Copa del Mundo con algo que demostrar tras haberse quedado fuera de Qatar 2022. Su primer compromiso será ante la debutante Uzbekistán por el Grupo K en el Estadio Azteca.

El país cafetero es un gran abastecedor de talentos al fútbol de elite y apunta al menos a igualar su mejor desempeño en la máxima competencia: los cuartos de final de Brasil 2014, cuando emergió su capitán James Rodríguez como gran figura.

A los 34 años y aquejado por problemas físicos que le impidieron llegar con ritmo futbolístico –disputó apenas seis partidos desde su llegada al Minnesota United este año —parece poco probable que el volante creativo pueda repetir aquella deslumbrante performance.

Pero su experiencia y visión de juego continúan siendo indispensables para el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, tal como quedó demostrado en el subcampeonato de la Copa América 2024.

Colombia dependerá en gran medida de Luis Díaz, el extremo figura del Bayern Múnich que ganó el doblete de la Bundesliga y la Copa de Alemania esta temporada, para quebrar la muralla defensiva que le planteará Uzbekistán.

Tiene como mentor a un técnico que sabe bastante de defensas aguerridas: Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del mundo en 2006 y ganador del Balón de Oro.

Inglaterra-Croacia en Dallas

Tras haber superado la clasificación invicta y con la valla en cero, Inglaterra llega a la máxima como una de las favoritas. Otra vez.

Bajo la dirección del alemán Thomas Tuchel y con un frente ofensivo de temer —Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka—, buscará terminar con el estigma de 60 años sin títulos.

Una buena medida de su potencial será el debut ante Croacia en Dallas por el Grupo L. También invicta en la fase de clasificación y comandada por el inoxidable Luka Modrić en su quinta y última aparición en un Mundial, la “Vatreni” (ardientes en croata) ya han dado sobradas muestras de que no se deja intimidar por los grandes escenarios.

Ghana-Panamá en Toronto

Panamá, única representante de Centroamérica en el Mundial, está ansiosa por lograr su primera victoria en la historia del torneo en dos ediciones disputadas.

Se medirá en Toronto ante Ghana, que en la previa sufrió la baja del centrocampista Thomas Partey luego que Canadá le denegara la solicitud de visado debido a los cargos que enfrenta por violencia sexual en Inglaterra.

Ambos seleccionados se han encomendado a manos extranjeras para la travesía mundialista.

Panamá llega bajo la dirección del técnico danés Thomas Christiansen, quien ha ayudado al país a escalar del puesto 81 al 34 en la clasificación de la FIFA.

La cuatro veces campeona de la Copa Africana de Naciones, ha recurrido al veterano entrenador portugués Carlos Queiroz, de 73 años, para guiar al equipo a la fase de eliminación directa por primera vez desde 2010, cuando quedó eliminada en los cuartos de final ante Uruguay.

Queiroz igualará el récord de cinco mundiales consecutivos establecido por Bora Milutinović, con una trayectoria que comenzó con Portugal en 2010 y continuó con tres mundiales consecutivos al mando de Irán: 2014, 2018 y 2022.

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FUENTE: AP