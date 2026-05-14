Bajan levemente las tasas hipotecarias en EEUU tras subir por dos semanas

Una casa en venta en Portland, Oregon, el 11 de julio del 2025. (AP foto/Jenny Kane) AP

La tasa fija de referencia a 30 años cayó a 6,36% desde 6,37% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,81%.

Las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también se moderaron esta semana. Esa tasa promedio bajó a 5,71% desde 5,72% la semana pasada. Hace un año, se ubicaba en 5,92%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las tasas de interés hasta las expectativas de los inversionistas de bonos sobre la economía y la inflación.

Tan recientemente como a finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años había descendido a apenas por debajo de 6% por primera vez desde finales de 2022. Desde entonces no ha vuelto a caer por debajo de ese umbral.

Las tasas hipotecarias han tendido mayormente al alza desde que comenzó la guerra con Irán. El cierre del estrecho de Ormuz ha sacudido los mercados energéticos, impulsando con fuerza los precios del petróleo crudo, un factor clave de la inflación.

Las expectativas de precios del petróleo más altos han elevado el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,44% en las operaciones del mediodía del jueves en el mercado de bonos. A finales de febrero, antes de que estallara la guerra, el rendimiento era de apenas 3,97%.

Aunque las tasas hipotecarias a largo plazo siguen siendo más bajas que a esta altura del año pasado, su reciente aumento ha contribuido a enfriar las ventas en esta temporada primaveral de compra de casas.

“Esto es parte de la razón por la que las ventas de viviendas se han mantenido estancadas hasta ahora en 2026, con apenas mejoras marginales respecto del mínimo de 30 años del mercado inmobiliario de 2025”, manifestó Joel Berner, economista principal de Realtor.com.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas se mantuvieron prácticamente sin cambios el mes pasado, después de haber disminuido frente a hace un año en los primeros tres meses del año, lo que prolonga una desaceleración inmobiliaria a nivel nacional que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias empezaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia.

Pese a las pocas ventas, hay indicios de que algunos compradores se están adaptando a los niveles actuales de las tasas hipotecarias.

Las solicitudes de hipotecas aumentaron 1,7% la semana pasada frente a la semana anterior, incluso mientras las tasas hipotecarias seguían subiendo, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Las solicitudes tanto para compra como para refinanciamiento hipotecario están por encima de las de hace un año.

Los compradores inmunes a la volatilidad de las tasas hipotecarias probablemente se beneficiarán de tendencias favorables al comprador, entre ellas una mayor cantidad de propiedades en venta que hace un año y datos que muestran que los precios de publicación de las viviendas han empezado a bajar en muchas áreas metropolitanas, especialmente en el Sur y el Medio Oeste.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP