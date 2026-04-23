Bajan las hipotecas 30 años en EEUU; su tercer retroceso semanal

Letrero de una casa en venta en Evanston, Illinois, el 25 de marzo de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

La tasa fija de referencia a 30 años cayó a 6,23% desde 6,3% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,81%.

El interés se encuentra interés ahora en su nivel más bajo desde el 19 de marzo, cuando estaba en 6,22%.

Mientras tanto, la hipoteca fija a 15 años, popular entre los propietarios que refinancian sus préstamos, bajó a 5,58% desde 5,65% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,94%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación.

Las tasas han bajado últimamente, en sintonía con cierta moderación en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,30% en las operaciones del mediodía del jueves en Wall Street, ligeramente por debajo de 4,32% de hace una semana. El rendimiento estaba en apenas 3,97% a finales de febrero, antes de que estallara la guerra con Irán.

A penas a finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años bajó a poco menos de 6% por primera vez desde finales de 2022. Comenzó a subir el mes pasado, cuando la guerra con Irán disparó los precios de la energía, lo que intensificó las preocupaciones por una inflación más alta.

Los rendimientos de los bonos y las tasas hipotecarias han sido volátiles desde entonces, a medida que el conflicto se prolonga pese a los intentos de Estados Unidos e Irán por negociar un alto el fuego.

La guerra ha incrementado las preocupaciones sobre un aumento de la inflación y la trayectoria de la economía en un momento en que los consumidores se sienten menos confiados sobre el mercado laboral. Eso, sumado a la volatilidad de las tasas hipotecarias, ha nublado las perspectivas para la temporada de compras de vivienda de primavera.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos está en un bache desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos desde la pandemia. La venta de viviendas usadas estuvo prácticamente estancada el año pasado, casi en un mínimo de 30 años. Se han mantenido lentas en lo que va de este año, con descensos en enero, febrero y marzo frente a un año antes.

“De cara al futuro, es probable que las tasas hipotecarias sigan siendo volátiles durante toda la primavera”, escribió en un correo electrónico Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS. “Para que el mercado recupere todo su impulso, necesitaremos ver algo más que una baja temporal de las tasas. Más bien, necesitamos una estabilidad sostenida en el mercado energético mundial y una señal más clara de que la inflación interna vuelve a una trayectoria descendente”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP