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Baily y Cantillo guían a Guardianes a barrida con triunfo 3-1 ante Tigres

DETROIT (AP) — Patrick Bailey conectó un jonrón solitario, Joey Cantillo lanzó 5 2/3 entradas sin permitir carreras y loslos Guardianes de Cleveland ampliaron su racha de victorias a seis juegos con un triunfo el jueves de 3-1 sobre los Tigres de Detroit.

El lanzador de los Guardianes de Cleveland, Joey Cantillo, lanza contra los Tigres de Detroit durante la primera entrada de un partido de béisbol el jueves 21 de mayo de 2026 en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)
El lanzador de los Guardianes de Cleveland, Joey Cantillo, lanza contra los Tigres de Detroit durante la primera entrada de un partido de béisbol el jueves 21 de mayo de 2026 en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

El venezolano Brayan Rocchio sumó tres hits, incluidos dos dobles, y anotó una carrera. Daniel Schneemann y el dominicano José Ramírez impulsaron las otras carreras para los Guardians, líderes de la División Central, que completaron la barrida de la serie de cuatro juegos.

Cantillo (4-1) limitó a los Tigres a tres hits mientras ponchaba a seis. Hunter Gaddis consiguió los últimos tres outs para su primer salvamento.

Cleveland ha ganado nueve de sus últimos 10 juegos, mientras que los Tigres han perdido seis seguidos y 14 de sus últimos 16.

El abridor Casey Mize (2-3) permitió dos carreras y cuatro hits sin otorgar bases por bolas, y ponchó a cinco en 6 2/3 entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportesdeportes

FUENTE: AP

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