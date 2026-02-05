americateve

Bad Bunny hablará sobre el medio tiempo del Super Bowl tras ganar en los Grammy

SAN FRANCISCO (AP) — ¿Qué pueden esperar los espectadores del tan esperado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny? Hasta ahora, todo lo que sabemos es que se espera que actúe únicamente en español, llevando la identidad latina al centro del evento televisivo más visto en Estados Unidos.

ARCHIVO - Bad Bunny se presenta durante los iHeartRadio Music Awards en Los Ángeles el 17 de marzo de 2025. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)
Sin embargo, Bad Bunny podría revelar más detalles el jueves en San Francisco cuando el ganador del Grammy hable previo al partido del domingo.

Zane Lowe y Ebro Darden de Apple Music entrevistarán a Bad Bunny y a los artistas del pre-show a partir de las 1:00 pm hora del Este el jueves. El superastro puertorriqueño se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del mundo con álbumes como “Un verano sin ti” y “Debí tirar más fotos”, que ganó el Grammy al álbum del año la noche del domingo. Es la primera vez que un álbum completamente en español se lleva el premio principal.

El año pasado, la histórica residencia de Bad Bunny en Puerto Rico atrajo a más de medio millón de fanáticos.

Apple Music transmitirá la entrevista en su plataforma y en redes sociales como YouTube y Facebook.

La sesión de medios previa al juego podría revelar algunos detalles sobre la actuación, pero los artistas principales a menudo guardan algunos secretos. Rihanna lo hizo, al esperar hasta su actuación en el Super Bowl en 2023 para revelar que estaba embarazada de su segundo hijo.

El Super Bowl se llevará a cabo el domingo en el Levi's Stadium en Santa Clara, donde los Seahawks de Seattle se enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra.

¿Quién más actuará en el Super Bowl?

El espectáculo previo al Super Bowl comenzará con varios artistas destacados en el norte de California: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful” y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”.

El himno nacional y “Lift Every Voice and Sing” serán interpretados por el artista sordo Fred Beam en lenguaje de señas estadounidense. Julian Ortiz interpretará “America the Beautiful”.

Antes del juego, Green Day interpretará un set para celebrar el 60 aniversario del Super Bowl. La banda, que tiene sus raíces en el Área de la Bahía, planea “¡hacer ruido!”, según el cantante principal Billie Joe Armstrong.

Por primera vez en la historia, el espectáculo de medio tiempo incluirá un programa de interpretación en lenguaje de señas multilingüe con lenguaje de señas puertorriqueño, dirigido por la intérprete Celimar Rivera Cosme. Todas las actuaciones en lenguaje de señas para los espectáculos previos al juego y de medio tiempo se presentarán en colaboración con Alexis Kashar de LOVE SIGN y Howard Rosenblum de Deaf Equality.

Para más información sobre el Super Bowl, visita https://apnews.com/hub/super-bowl

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

