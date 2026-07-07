Azulejos vencen 9-3 a los Gigantes y Jonatan Clase conecta su 1er jonrón de la temporada

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Heliot Ramos (izquierda), de los Gigantes de San Francisco, se desliza en el plato para anotar contra el receptor de los Azulejos de Toronto, Brandon Valenzuela, durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Jeff Chiu) AP

Sean Keys impulsó dos carreras durante una tercera entrada de cinco anotaciones para ayudar a los Azulejos a cortar una racha de tres derrotas. Clase, Keys y el mexicano Brandon Valenzuela aportaron dos hits cada uno.

El boricua Heliot Ramos y el venezolano Luis Arraez conectaron dos hits por cabeza por los Gigantes.

Clase también pegó un sencillo y anotó durante la tercera entrada de cinco carreras de los Azulejos. Clement, Valenzuela, Keys y el venezolano Andrés Giménez remolcaron carreras en el episodio. Los Azulejos le dieron la vuelta al orden al bate y seis de los primeros siete bateadores de Toronto en la entrada se embasaron con un hit.

Patrick Corbin (3-4), el segundo de cinco lanzadores de Toronto, retiró a siete bateadores para llevarse la victoria.

McDonald (3-7) permitió ocho carreras y 11 hits en 2 1/3 entradas.

Spencer Miles trabajó cuatro entradas como abridor de emergencia de Toronto, permitiendo dos carreras y siete hits en su tercera apertura de la temporada.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP