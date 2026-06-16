Azulejos respaldan a Cease con 3 jonrones en triunfo 6-1 sobre Medias Rojas en Fenway

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Davis Schneider, de los Azulejos de Toronto, conecta un doblete productor de una carrera que permite anotar a Kazuma Okamoto durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el martes 16 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Steven Senne) AP

George Springer añadió un jonrón de dos carreras, el número 300 de su carrera, y remolcó tres. El batazo de Schneider ante el novato Payton Tolle (3-4) superó el Green Monster, y Giménez le siguió con un cuadrangular que puso a Toronto arriba 3-0 en la quinta. Fue la primera vez que los Azulejos conectaron jonrones consecutivos esta temporada.

Schneider también pegó un doble impulsor en la sexta entrada. Springer abrió el marcador con un elevado de sacrificio en la tercera y luego se voló la barda en la novena.

Cease (4-3) permitió cuatro hits y otorgó cuatro bases por bolas, mientras ponchó a siete. Louis Varland consiguió cuatro outs para su 13er salvamento.

A Tolle le anotaron tres carreras y le conectaron cuatro hits en cinco entradas. El zurdo ponchó a seis y dio dos boletos.

El mexicoamericano Jarren Duran arruinó la blanqueada de Toronto en la octava con su 12do jonrón.

El toletero dominicano de los Azulejos Vladimir Guerrero Jr. regresó a la alineación tras perderse dos juegos por rigidez en la espalda.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP