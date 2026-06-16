americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Azulejos respaldan a Cease con 3 jonrones en triunfo 6-1 sobre Medias Rojas en Fenway

BOSTON (AP) — Davis Schneider y el venezolano Andrés Giménez conectaron jonrones consecutivos, Dylan Cease lanzó cinco entradas en blanco y los Azulejos de Toronto vencieron ala noche del martes por 6-1 a los Medias Rojas de Boston.

Davis Schneider, de los Azulejos de Toronto, conecta un doblete productor de una carrera que permite anotar a Kazuma Okamoto durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el martes 16 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Steven Senne)
Davis Schneider, de los Azulejos de Toronto, conecta un doblete productor de una carrera que permite anotar a Kazuma Okamoto durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el martes 16 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Steven Senne) AP

George Springer añadió un jonrón de dos carreras, el número 300 de su carrera, y remolcó tres. El batazo de Schneider ante el novato Payton Tolle (3-4) superó el Green Monster, y Giménez le siguió con un cuadrangular que puso a Toronto arriba 3-0 en la quinta. Fue la primera vez que los Azulejos conectaron jonrones consecutivos esta temporada.

Schneider también pegó un doble impulsor en la sexta entrada. Springer abrió el marcador con un elevado de sacrificio en la tercera y luego se voló la barda en la novena.

Cease (4-3) permitió cuatro hits y otorgó cuatro bases por bolas, mientras ponchó a siete. Louis Varland consiguió cuatro outs para su 13er salvamento.

A Tolle le anotaron tres carreras y le conectaron cuatro hits en cinco entradas. El zurdo ponchó a seis y dio dos boletos.

El mexicoamericano Jarren Duran arruinó la blanqueada de Toronto en la octava con su 12do jonrón.

El toletero dominicano de los Azulejos Vladimir Guerrero Jr. regresó a la alineación tras perderse dos juegos por rigidez en la espalda.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Asaltan banco en La Habana durante un apagón horas antes del pago de pensiones a miles de jubilados

Asaltan banco en La Habana durante un apagón horas antes del pago de pensiones a miles de jubilados

Administración TRUMP revoca la visa a la hija de Carlos Lage, dueña de restaurantes de lujo en La Habana

Administración TRUMP revoca la visa a la hija de Carlos Lage, dueña de restaurantes de lujo en La Habana

Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Trump confirma que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto este viernes tras acuerdo con Irán

Trump confirma que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto este viernes tras acuerdo con Irán

Plataforma EnvíosCuba anuncia su cierre en medio de las sanciones de Trump contra el conglomerado GAESA

Plataforma EnvíosCuba anuncia su cierre en medio de las sanciones de Trump contra el conglomerado GAESA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter