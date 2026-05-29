Azulejos borran desventaja de 5 carreras en 2 innings y superan 6-5 a Orioles

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El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, avanza tras pegar un sencillo en el juego del viernes 29 de mayo de 2026 ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Toronto perdía por 5-0 al inicio de la séptima y apenas había conseguido dos hits antes de que el atribulado cuerpo de lanzadores de Baltimore —que había estado mejor últimamente— se viniera abajo.

El abridor Trevor Rogers no consiguió otro out, al permitir jonrones de dos carreras de Kazuma Okamoto y Charles McAdoo. Fue el primer hit en las Grandes Ligas por parte del debutante McAdoo.

Tyler Wells relevó a Rogers y sacó el resto de la séptima. En el inning siguiente, el cubano Yannier Cano (1-2) cedió rápidamente la ventaja.

George Springer y Ernie Clement conectaron sencillos consecutivos, y ambos anotaron con el doble del dominicano Guerrero.

Jackson Holliday, Pete Alonso y el dominicano Samuel Basallo conectaron vuelacercas por los Orioles.

Mason Fluharty (3-0) se llevó la victoria como relevista. Después de que el cerrador Louis Varland lanzó en los dos días anteriores, Braydon Fisher trabajó la novena para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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