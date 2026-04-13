Avioneta se estrella en la selva boliviana y mueren el piloto y el copiloto

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Cuando se estrelló, la avioneta en la que se encontraban el piloto Carlos Moyano y el copiloto Julio Sardán regresaba a Santa Cruz luego de dejar en La Paz al ministro de Desarrollo Productivo Mario Justiniano, al que transportaban como único pasajero. La aeronave perdió contacto con la torre de control, según informó el ministro de Obras Públicas Mauricio Zamora.

Zamora estaba en vuelo a Santa Cruz el lunes por la tarde para reunirse con familiares de los pilotos y proporcionar un informe detallado del accidente, cuyas causas se investigan.

En la rueda de prensa que dio por la mañana el funcionario dijo que “por los movimientos (en círculo) que hizo la aeronave y la pérdida de comunicación tenemos la teoría de que hubo una despresurización de cabina, no había oxígeno y perdieron el conocimiento (los tripulantes)”.

Según imágenes difundidas en redes sociales, la avioneta no explotó al caer a una densa selva.

Por su parte la Dirección General de Aeronáutica Civil dijo en un comunicado que el Cessna Citation con matrícula CP-3243 “dejó de emitir contacto con los controladores aéreos 30 minutos después de iniciar vuelo” ante lo cual “activó de inmediato los protocolos de emergencia”.

Los cuerpos de los dos tripulantes llegaron en la tarde del lunes al aeropuerto de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, donde esperaban los familiares.

FUENTE: AP