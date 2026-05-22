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Avión que transportará a la selección argentina durante el Mundial de fútbol se pone la "10"

BUENOS AIRES (AP) — El avión de la estatal Aerolíneas Argentinas que transportará a la selección durante la Copa del Mundo está listo para su misión en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires.

Periodistas toman fotografías del avión de Aerolíneas Argentinas que transportará a la selección nacional de fútbol de Argentina durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza, Argentina, el viernes 22 de mayo de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello)
Periodistas toman fotografías del avión de Aerolíneas Argentinas que transportará a la selección nacional de fútbol de Argentina durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza, Argentina, el viernes 22 de mayo de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

El Airbus A330-200 luce en su cola los colores celeste y blanco de la camiseta argentina sobre los que está escrito el número 10 en alusión al capitán de la selección Lionel Messi. Tiene además pintada la “C” de capitán en cada motor y las tres estrellas doradas alusivas a las copas mundiales ganadas por Argentina en su fuselaje inferior.

La aeronave será el transporte aéreo oficial de la albiceleste durante el Mundial que se disputará desde el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Pablo Da Grava, jefe de turno del hangar 5 de Aerolíneas Argentinas, dijo a periodistas que el diseño busca hacer hincapié “en el número 10, que tanto representa para todos los argentinos”. Además de ser la de Messi, la “10” fue la camiseta utilizada por el fallecido astro Diego Maradona durante la Copa de 1986 que ganó Argentina.

Para el Mundial de Qatar en 2022 la selección también usó un Airbus de Aerolíneas, lo que hace suponer que busca mantener la “cábala” para repetir el éxito que tuvo en ese certamen.

FUENTE: AP

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