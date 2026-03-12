americateve

Avión de EEUU para reabastecimiento en vuelo se desploma en Irak

WASHINGTON (AP) — Un avión militar estadounidense de reabastecimiento en vuelo se estrelló en Irak, ante lo cual se iniciaron las labores de rescate, informó el Comando Central de Estados Unidos el jueves.

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra un caza F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte reabasteciéndose de combustible desde un KC-135 Stratotanker, el jueves 19 de febrero de 2026, sobre el oeste de Alaska. (Departamento de Defensa de EE.UU. vía AP)
Esta foto, proporcionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra un caza F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte reabasteciéndose de combustible desde un KC-135 Stratotanker, el jueves 19 de febrero de 2026, sobre el oeste de Alaska. (Departamento de Defensa de EE.UU. vía AP) AP

La aeronave KC-135 formaba parte de la operación contra Irán, pero el choque no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo, indicaron las fuerzas armadas en un comunicado.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, informó que hubo dos aeronaves involucradas, y que una aterrizó sin problemas y la otra se estrelló en el oeste de Irak. A esta última la describió como “una pérdida”.

Un funcionario estadounidense, que habló a condición de guardar el anonimato para poder tratar la situación en desarrollo, señaló que la otra aeronave involucrada también era un avión cisterna KC-135.

“Se pondrá a disposición más información a medida que la situación evolucione", expresó el Comando Central en un comunicado. "Solicitamos paciencia para poder recopilar detalles adicionales y proporcionar claridad a las familias de los militares”.

El avión cisterna es la cuarta aeronave de la que se reconoce públicamente que ha chocado como parte de las operaciones de Estados Unidos contra Irán. La semana pasada, fuentes castrenses confirmaron que, por error, fuego amigo kuwaití derribó a tres cazas estadounidenses.

Los seis tripulantes se eyectaron de forma segura de los F-15E Strike Eagle y se encuentran en condición estable tras ser rescatados, informaron militares estadounidenses.

Hasta ahora, siete soldados de Estados Unidos han muerto en combate durante la guerra contra Irán. Seis de los militares murieron cuando un dron iraní impactó un centro de operaciones en un puerto civil de Kuwait. El séptimo falleció después de resultar herido durante un ataque a la Base Aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí.

Unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos en la guerra, incluidos ocho de gravedad, informó el Pentágono esta semana.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

