Compartir en:









En esta imagen, facilitada por la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas, se observa a pasajeros y equipos de rescate junto a un avión de Air Niugini tras realizar un aterrizaje de emergencia el sábado 21 de noviembre de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Davao, en el sur de Filipinas. (Autoridad de Aviación Civil de Filipinas vía AP) AP

No se reportaron heridos entre los 137 pasajeros y los nueve tripulantes, quienes desembarcaron por los toboganes de emergencia del Boeing 767-383ER después de que se desviara de su ruta y aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Davao, informó la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

Eric Apolonio, portavoz de dicha autoridad, explicó que los pilotos informaron que detectaron, mediante un indicador, posibles chispas o fuego en el motor derecho. Señaló que aplicaron procedimientos de seguridad y solicitaron realizar un aterrizaje no programado en Davao poco después de la medianoche, sin ofrecer más detalles. Una investigación incluirá los testimonios de los pilotos, agregó.

Los pasajeros y la tripulación fueron trasladados a la terminal del aeropuerto y recibieron asistencia y alojamiento en hoteles. No había reportes de daños en el avión.

El aeropuerto de Davao fue cerrado a otros vuelos para permitir la respuesta de emergencia, lo que provocó la cancelación de dos vuelos nacionales entrantes. Posteriormente fue reabierto después de que se completaran las revisiones de seguridad en la pista principal, según la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP