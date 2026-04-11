americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Avdija explota con 35 puntos y Trail Blazers se despegan de Clippers

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Deni Avdija anotó 35 puntos, Donovan Clingan sumó 18 unidades y 13 rebotes, y los Trail Blazers de Portland vapulearon el viernes 116-97 a los Clippers de Los Ángeles para aventajarlos en la carrera por el octavo puesto de la Conferencia Oeste.

Donovan Clingan, de los Trail Blazers de Portland, realiza una clavada en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 ante los Clippers de Los Ángeles (AP Foto/Jenny Kane)
Donovan Clingan, de los Trail Blazers de Portland, realiza una clavada en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 ante los Clippers de Los Ángeles (AP Foto/Jenny Kane) AP

Si Portland vence a los Kings de Sacramento el domingo, los Blazers asegurarán su lugar en el partido de play-in entre séptimo y octavo, el martes en Phoenix contra los Suns.

Robert Williams III aportó 13 puntos y 10 rebotes, y Portland superó a los Clippers en rebotes por 46-35, además de ganar la batalla de las pérdidas de balón pese a ser el peor equipo de la liga en ese rubro

Kawhi Leonard encabezó a los Clippers con 24 puntos y ocho rebotes.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Global Air deberá pagar 1.5 millones de dólares por cada familia tras tragedia aérea en Cuba

Global Air deberá pagar 1.5 millones de dólares por cada familia tras tragedia aérea en Cuba

Kamala Harris, exvicepresidenta y candidata presidencial en 2024, llega a la Convención de la National Action Network (NAN) en Nueva York, el viernes 10 de abril de 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis)

“Lo estoy pensando”, dice Kamala Harris sobre candidatura presidencial en 2028

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Un cartón de huevos en un supermercado en Windham, Maine el 27 de enero del 2025. (AP foto/Robert F. Bukaty)

Inflación sube a 3,3% en EEUU por crisis en Irán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter