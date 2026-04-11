Avdija explota con 35 puntos y Trail Blazers se despegan de Clippers

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Donovan Clingan, de los Trail Blazers de Portland, realiza una clavada en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 ante los Clippers de Los Ángeles (AP Foto/Jenny Kane) AP

Si Portland vence a los Kings de Sacramento el domingo, los Blazers asegurarán su lugar en el partido de play-in entre séptimo y octavo, el martes en Phoenix contra los Suns.

Robert Williams III aportó 13 puntos y 10 rebotes, y Portland superó a los Clippers en rebotes por 46-35, además de ganar la batalla de las pérdidas de balón pese a ser el peor equipo de la liga en ese rubro

Kawhi Leonard encabezó a los Clippers con 24 puntos y ocho rebotes.

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FUENTE: AP