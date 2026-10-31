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Avdija anota 24 y Lillard suma 22 en paliza de Portland 112-90 a Utah

SALT LAKE CITY (AP) — Deni Avdija anotó 24 puntos, Damian Lillard sumó 22 y los Trail Blazers de Portland se recuperaron de su primera derrota de la temporada al arrollar el sábado por 112-90 al Jazz de Utah.

El delantero de los Trail Blazers de Portland, Deni Avdija (8), avanza hacia la canasta superando la defensa del guardia de los Jazz de Utah, Svi Mykhailiuk (10), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el sábado 31 de octubre de 2026, en Salt Lake City. (Foto AP/Michael Shroyer)
El delantero de los Trail Blazers de Portland, Deni Avdija (8), avanza hacia la canasta superando la defensa del guardia de los Jazz de Utah, Svi Mykhailiuk (10), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el sábado 31 de octubre de 2026, en Salt Lake City. (Foto AP/Michael Shroyer) AP

Toumani Camara, Scoot Henderson y Jrue Holiday aportaron 14 puntos cada uno, mientras Portland (4-1) se repuso de la derrota del jueves ante Memphis.

El novato Darryn Peterson anotó 16 puntos y Lauri Markkanen terminó con 13 puntos con 3 de 14 en tiros de campo por el Jazz, en su cuarta derrota consecutiva.

El partido marcó la primera vez que Utah no alcanzó los 103 puntos esta temporada, con los Blazers obligando a Utah a registrar su porcentaje de tiro más bajo de la campaña, 37,1%.

El Jazz se ha visto lastrado por las pérdidas de balón durante el inicio de la temporada (20 en este partido) y la defensa de Portland lo aprovechó, forzando cuatro pérdidas consecutivas durante un tramo del tercer cuarto.

En apenas una mitad, Avdija acertó 10 de 11 desde la línea de tiros libres y sumó 19 puntos.

George, máximo anotador de Utah con un promedio de 24,4, terminó con ocho puntos.

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