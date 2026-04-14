Avanzan esfuerzos para nuevas reuniones entre EEUU e Irán mientras entra en vigor bloqueo de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla ante la Oficina Oval de la Casa Blanca el lunes 13 de abril de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Aunque el alto el fuego de la semana pasada parecía mantenerse, la pugna por el estrecho de Ormuz corría el riesgo de reavivar las hostilidades y agravar las consecuencias económicas de la guerra en toda la región.

Las conversaciones destinadas a poner fin de manera permanente al conflicto —que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán— no lograron un acuerdo el fin de semana pasado, aunque Pakistán ha propuesto albergar una segunda ronda en los próximos días.

Dos funcionarios paquistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a tratar el asunto con la prensa, señalaron que las primeras reuniones formaban parte de un proceso diplomático en curso, más que de un esfuerzo aislado.

Dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para abordar negociaciones diplomáticas delicadas, indicaron el lunes que los contactos sobre una nueva ronda de diálogo seguían en marcha. Explicaron que, aunque no se habían decidido el lugar, el calendario ni la composición de las delegaciones, las conversaciones podrían celebrarse el jueves.

La guerra, que entra ya en su séptima semana, ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que gran parte del transporte marítimo se ha visto interrumpido y los ataques aéreos han destrozado infraestructura militar y civil en toda la región.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.000 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en estados árabes del Golfo. También han muerto 13 militares estadounidenses.

El bloqueo entra en vigor

El ejército de Estados Unidos informó el lunes que el bloqueo se aplicaba a los buques que se dirigieran a puertos iraníes y que salieran de ellos. El bloqueo podría restringir el paso de los pocos barcos que Teherán considera amistosos, a los que se les ha permitido atravesar el estrecho de Ormuz mientras Irán ha reducido el tráfico marítimo desde el inicio de la guerra.

La mayoría de los buques comerciales ha evitado la vía navegable en medio de las amenazas iraníes, salvo los pocos autorizados a transitar por corredores entre las islas de Irán y su litoral.

Tanto la naturaleza del bloqueo como el grado en que los barcos cumplirán seguían sin estar claros durante su primer día completo en vigor el martes. Pero hubo señales tempranas de reparos: al menos dos petroleros que se aproximaban al estrecho el lunes dieron la vuelta poco después de que entrara en vigor, según el rastreador de buques MarineTraffic en una publicación del lunes en X.

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán —por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo mundial— ha disparado los precios del crudo, elevando el costo de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de Oriente Medio.

El bloqueo pretende presionar a Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo, en su mayoría a Asia, desde que comenzó la guerra. Gran parte probablemente se ha transportado mediante tránsitos clandestinos, que eluden sanciones y supervisión, proporcionando un flujo de efectivo vital para mantener en funcionamiento al país.

Trump afirmó el lunes que el control iraní del estrecho equivalía a chantaje y extorsión, mientras entraba en vigor el bloqueo de Estados Unidos. En una publicación en redes sociales escribió que la Marina iraní había sido “completamente aniquilada”, pero que aún contaba con “lanchas de ataque rápido”.

“Si cualquiera de estos barcos se acerca a nuestra BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, advirtió.

Irán amenazó con tomar represalias contra puertos del golfo Pérsico si era atacado.

“Si ustedes luchan, nosotros lucharemos”, dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en un comunicado dirigido a Trump.

Conversaciones programadas entre Israel y Líbano

Mientras tanto, estaba previsto que las conversaciones directas entre Israel y Líbano comenzaran en Washington el martes, las primeras negociaciones de este tipo en décadas.

Israel ha seguido adelante con su campaña aérea y terrestre desde el alto el fuego de la semana pasada en Irán, insistiendo en que no se aplica a los combates en Líbano. Sin embargo, ha detenido los ataques en la capital del país desde el miércoles pasado, tras un bombardeo mortal que alcanzó varias zonas comerciales y residenciales concurridas en el centro de Beirut, lo que desató una protesta internacional y amenazas de Irán de que pondría fin al alto el fuego.

Después de más de un año de ataques casi diarios en el sur de Líbano, Israel intensificó su ofensiva en los primeros días de la guerra, luego de que Hezbollah lanzara cohetes contra Israel. Los combates han trazado una estela de destrucción desde localidades agrícolas cerca de la frontera hasta Beirut, han matado a más de 2.000 personas y han desplazado a más de 1 millón, según las autoridades libanesas.

Se espera que las conversaciones sean preliminares y se centren en fijar parámetros más que en resolver cuestiones de fondo. Funcionarios libaneses han presionado por un alto el fuego, mientras que Israel ha planteado las negociaciones en torno al desarme de Hezbollah y a un posible acuerdo de paz, sin comprometerse públicamente a detener las hostilidades ni a retirar sus fuerzas.

Israel quiere que el gobierno de Líbano asuma la responsabilidad de desarmar a Hezbollah, tal como se contemplaba en un alto el fuego de noviembre de 2024. Pero el grupo armado ha sobrevivido durante décadas a los esfuerzos por limitar su fuerza y afirmó el lunes que no acatará ningún acuerdo que pueda resultar de las conversaciones.

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Metz informó desde Ramala, Cisjordania. Aamer Madhani y Matthew Lee contribuyeron desde Washington, y Farnoush Amiri contribuyó desde las Naciones Unidas.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP