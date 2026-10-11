Avalancha en mina de Chile causa la muerte de 2 trabajadores

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Codelco confirmó el hallazgo de los cuerpos de 2 operarios en el sector de la mina a cielo abierto de la División El Teniente, en la región de O'Higgins. “Pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia y a las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores”, informó la paraestatal.

“Ambos trabajadores pertenecen a la empresa subcontratista San Lorenzo, que a su vez presta servicios a la empresa contratista Aura, y realizaban labores de inspección en sectores de la mina a rajo abierto, cuyas operaciones se encontraban detenidas debido al mal tiempo”, añadió la empresa.

El percance arrastró a tres personas que se encontraban dentro de una camioneta. Sólo una pudo escapar y ponerse a salvo.

La misma división El Teniente sufrió la pérdida de 5 trabajadores que quedaron sepultados en sus puestos de trabajo durante un alud en julio pasado, el cual se produjo a raíz de un “derrumbe ocasionado por un sismo en el sector” de la comuna Machalí.

Chile es conocido por su intensa actividad minera y alberga algunas de las mayores reservas de cobre y litio del mundo, además de producir oro, plata, hierro y plomo. Sin embargo, los accidentes en las operaciones mineras no son inusuales, muchas veces producto de los miles de temblores que golpean al país cada año.

El jueves se registraron deslizamientos de tierra en la capital del país, en las comunas de Las Condes y San Carlos de Apoquindo, producto de las fuertes lluvias. El barro arrastró automóviles por las calles, inundó viviendas, y obligó a los residentes a evacuar al tiempo que al menos seis personas resultaron heridas, según informaron las autoridades.

FUENTE: AP