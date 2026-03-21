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Avalancha mata a dos esquiadores y atrapa a 25 en zona alpina italiana

Una avalancha en terreno alpino de Italia causó la muerte de dos esquiadores el sábado, según el servicio de rescate de montaña del país.

Rescatistas en un lugar cercano a una avalancha en Val Ridanna en el norte de Italia, el 21 de marzo del 2026. (Agencia de Rescates Alpinos de Italia/Agencia de Rescates Trentino Via AP)
Rescatistas en un lugar cercano a una avalancha en Val Ridanna en el norte de Italia, el 21 de marzo del 2026. (Agencia de Rescates Alpinos de Italia/Agencia de Rescates Trentino Via AP) AP

La avalancha ocurrió en la zona alta montaña de Tirol del Sur, en Italia. Fue a una altitud de unos 2.400 metros (7.874 pies) en las laderas del Hohe Ferse, de 2.669 metros (8.757 pies) (también conocido como Monte Tallone Grande), cerca de la localidad de Ratschings, próxima a la frontera con Austria.

El centro de emergencias de Bolzano del servicio de rescate CNSAS informó que 25 esquiadores quedaron atrapados en la avalancha. Además de los dos fallecidos, tres resultaron gravemente heridos y dos sufrieron lesiones leves, indicó.

La avalancha se produjo a las 11:40 a.m. hora local (10:40 GMT). La agencia de noticias italiana ANSA informó que en la operación de rescate participaron seis helicópteros y alrededor de 80 rescatistas del CNSAS, la Asociación Alpina, la policía y los bomberos.

Esta temporada ha registrado un número inusualmente alto de muertes por avalanchas. Los Servicios Europeos de Alerta de Avalanchas informan en su sitio web avalanches.org que el promedio de fallecidos es de 100 por temporada. Hasta el 16 de marzo, las muertes reportadas en esta temporada, que comenzó el 1 de octubre, ascendían a 127, incluidas 33 en Italia, 31 en Francia y 29 en Austria.

A principios de febrero, justo cuando Italia era sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, una cifra récord de 13 esquiadores había muerto en las laderas durante una semana, incluidos 10 en avalanchas.

Los expertos atribuyeron las muertes a un manto de nieve excepcionalmente inestable y a la afluencia de aficionados al esquí a laderas fuera de pista tras recientes fuertes tormentas de nieve.

Expertos han sostenido que la inestabilidad de la nieve se debe al aumento de las temperaturas y a vientos más fuertes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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