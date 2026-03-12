americateve

Autoridades mexicanas detienen en Sinaloa a uno de los diez hombres más buscados por el FBI

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el jueves la detención en el violento estado de Sinaloa, al noroeste del país, de un presunto delincuente que estaba entre los diez más buscados por el FBI.

Samuel Ramírez Jr. fue apresado el pasado martes en Culiacán, capital del estado norteño de Sinaloa y el epicentro de una ola de violencia que se desató desde hace año y medio por una cruenta lucha que mantienen dos bandos del Cártel de Sinaloa que ha dejado cientos muertos de muertos y desaparecidos.

El hombre fue detenido durante un recorrido de seguridad en la colonia Altura del Sur, al suroriente de Culiacán, informó el Gabinete de Seguridad de México. No se reportaron lesionados en la operación.

El secretario mexicano de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que la captura se dio “en seguimiento a trabajos de investigación y como parte de los mecanismos de cooperación internacional”.

Según las autoridades estadounidenses, la detención de Ramírez, de 33 años, se dio una hora y 13 minutos después de haber sido incorporado a la lista de los diez más buscados del FBI. Estados Unidos ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que contribuyera a la captura de Ramírez, quien era solicitado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidios en hechos ocurridos en 2023.

Luego de la detención, Ramírez fue trasladado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para ser presentado ante las autoridades que lo requieren.

Tanto la secretaria de Justicia, Pam Bondi, como el director del FBI, Kash Patel, resaltaron la detención. “No hay fronteras, ni tiempo, ni lugar donde esconderse de toda la fuerza del FBI y sus socios”, afirmó Patel en un comunicado.

FUENTE: AP

