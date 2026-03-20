Autoridades checas investigan incendio en empresa de drones

El incendio se desató en una zona industrial de la ciudad de Pardubice, a unos 100 kilómetros (60 millas) al este de Praga, sin causar heridos, informó la policía.

LPP Holding confirmó un incendio en uno de sus edificios. Indicó que estaba cooperando con la investigación y declinó hacer más comentarios.

La empresa desarrolla y fabrica productos para uso civil y militar, como tecnologías de drones utilizadas por las fuerzas armadas de Ucrania en la lucha contra la invasión rusa.

“El incidente puede estar relacionado con un atentado terrorista” declaró el ministro del Interior, Lubomír Metnar.

“Por el momento, no tenemos información sobre un peligro adicional”, agregó.

El primer ministro, Andrej Babiš, calificó la noticia de “muy grave”. El comandante policial Martin Ondrášek afirmó que la policía asumía que se trató de un incendio provocado.

Los bomberos extinguieron el fuego y la policía indicó que no había peligro para el público. No estaba claro qué había dentro del almacén que se incendió.

LPP Holding había dicho previamente que planeaba abrir un centro para desarrollar y producir drones y capacitar a personal en cooperación con la empresa israelí Elbit Systems, una compañía de tecnología militar.

Metnar dijo que la parte checa compartirá detalles de la investigación con sus socios extranjeros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP