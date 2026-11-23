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Un residente del vecindario de Uskumrukoy avistó al animal la noche del domingo, y posteriormente se le vio en imágenes de cámaras de seguridad. Uskumrukoy se encuentra en el extremo norte del lado europeo de Estambul, una zona rodeada de bosques.

La oficina del gobernador de Estambul informó por redes sociales que “se ha identificado la ubicación de la leona y se están tomando las medidas necesarias para capturarla con vida”.

Imágenes borrosas publicadas por la Agencia de Noticias Demiroren mostraban a la leona caminando por una zona de pasto. No estaba claro de dónde provino, pero algunos reportes de medios sugerían que se escapó de una vivienda cercana.

La Dirección de Parques Nacionales indicó que veterinarios especialistas y equipos equipados con cámaras de imagen térmica estaban colaborando en la búsqueda, que se centraba en una zona boscosa.

Se ha advertido a los residentes sobre los peligros. _________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP