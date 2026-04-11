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Autoridades británicas acusan a presunto piloto por la muerte de 4 migrantes en canal de la Mancha

LONDRES (AP) — Un sudanés que presuntamente pilotaba una embarcación relacionada con la muerte de cuatro migrantes que intentaban cruzar el canal de la Mancha ha sido acusado en virtud de una nueva ley británica de inmigración, informaron las autoridades el sábado.

Alnour Mohamed Ali, de 27 años, fue acusado el viernes por la noche de poner en peligro a otras personas durante un viaje por mar a Reino Unido, indicó la Agencia Nacional contra el Crimen.

La nueva ley permite a Reino Unido ampliar el alcance de su jurisdicción penal para tomar medidas contra los migrantes que realizan la peligrosa travesía marítima.

Dos hombres y dos mujeres murieron por las fuertes corrientes mientras intentaban abordar la embarcación que, según se alega, pilotaba Ali frente a la costa de Calais.

Las autoridades francesas rescataron a otras 38 personas del agua. Ali y otros 73 migrantes continuaron luego hacia territorio británico, donde fue detenido.

Está previsto que Ali comparezca el sábado ante el Tribunal de Magistrados de Folkestone.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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