Autoridades británicas acusan a presunto piloto por la muerte de 4 migrantes en canal de la Mancha

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Alnour Mohamed Ali, de 27 años, fue acusado el viernes por la noche de poner en peligro a otras personas durante un viaje por mar a Reino Unido, indicó la Agencia Nacional contra el Crimen.

La nueva ley permite a Reino Unido ampliar el alcance de su jurisdicción penal para tomar medidas contra los migrantes que realizan la peligrosa travesía marítima.

Dos hombres y dos mujeres murieron por las fuertes corrientes mientras intentaban abordar la embarcación que, según se alega, pilotaba Ali frente a la costa de Calais.

Las autoridades francesas rescataron a otras 38 personas del agua. Ali y otros 73 migrantes continuaron luego hacia territorio británico, donde fue detenido.

Está previsto que Ali comparezca el sábado ante el Tribunal de Magistrados de Folkestone.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP