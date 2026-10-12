Australiano acusado de asesinar a joven en Tailandia

El vehículo penitenciario que llevó al hombre australiano acusado de asesinar a una joven tailandesa, en el tribunal en Pattaya, Tailandia, el 12 de octubre del 2026. (AP foto/Wason Wanichakorn) AP

La policía arrestó a Simon Peter Carman en junio después de que se reportara la desaparición de Tunchanok Donhomla en Pattaya, una ciudad a unos 150 kilómetros (93 millas) al sureste de Bangkok conocida por el turismo y el comercio sexual. La maleta que contenía su cuerpo fue hallada poco después junto a las vías del tren en una zona desierta.

La policía indicó que la última vez que se vio con vida a la joven fue en imágenes de seguridad en las que entraba caminando a un condominio con Carman, a quien más tarde se vio salir del edificio solo con una maleta grande. Las grabaciones mostraron que cargó la maleta en una motocicleta y se marchó.

Carman, que cumple 46 años a finales de este mes, fue llevado esposado al Tribunal Provincial de Pattaya el lunes para una audiencia de trámite destinada a designar a los testigos que declararán en futuras sesiones judiciales.

Se le imputó asesinato, dos cargos de conducta indecente que involucra a una menor y ocultamiento de un cadáver. Una condena por el cargo de asesinato premeditado conlleva la posibilidad de la pena de muerte.

Los familiares de Tunchanok encararon directamente a Carman al final de las diligencias del lunes, después de que se programaran nuevas sesiones judiciales para diciembre.

Dentro de la sala, una de sus tías se dirigió a él directamente, pero a través de un traductor, para preguntarle por qué había matado con tanta brutalidad a la joven y cómo se sentiría si la víctima hubiera sido un miembro de su propia familia.

Presionado para que pidiera disculpas por Khanitta Nongkhampoon, Carman afirmó que se sentía devastado, pero no culpable, e insistió de nuevo en que no hizo nada malo. Cuando le dijeron que la mandíbula de Tunchanok había sido fracturada, respondió que no estaba al tanto de eso.

“Eres tan malvado; hiciste mal, pero no tienes remordimiento”, manifestó Khanitta. “Ni siquiera puedes darnos una disculpa”.

Las negativas del acusado hicieron llorar a los familiares

El intercambio, que no quedó asentado en el expediente judicial, dejó a Khanitta y a otra tía, Miruntree Thanachai, entre lágrimas.

“Me siento enojada, enojada. Me enojé más y me dolió más cuando escuché su respuesta”, declaró Khanitta a los reporteros después. Añadió que la actitud de Carman ha reforzado su deseo de que reciba la pena de muerte.

Carman admitió haber llevado a Tunchanok a su condominio, pero al principio negó todos los cargos. En un video de interrogatorio policial compartido en internet por medios tailandeses, sostuvo que se defendía porque ella lo estaba amenazando con un cuchillo. Dijo que no conocía la edad de la joven.

Sin embargo, cuando un juez le advirtió el lunes que las pruebas de que ocultó el cadáver eran sólidas, pero que podía recibir indulgencia si lo confesaba, Carman indicó que cambiaría su declaración a culpable.

Antes de la audiencia, Miruntree había dicho a los reporteros que sería el primer encuentro de la familia con el acusado australiano. “Antes se lo pedimos a las autoridades, pero no nos permitieron verlo. Queremos conocer a la persona que mató a nuestro familiar”, expresó.

La familia señaló que Tunchanok había ido de vacaciones a Pattaya desde su hogar en la provincia rural nororiental de Kalasin.

La policía arrestó al sospechoso cuando estaba a punto de volar de regreso a Australia

Carman fue detenido en un aeropuerto de Bangkok antes de abordar un vuelo a Australia. La policía dijo que los interrogatorios posteriores los llevaron hasta la maleta con el cuerpo de la joven.

“Simon afirmó que fue en defensa propia, pero esto no es defensa propia porque, si es defensa propia, ¿cómo pueden caérsele los dientes a mi hija? Quiero preguntar”, dijo a los reporteros el padre de la víctima, Tongchai Donhomla. Él y otros familiares afirmaron que habían visto el cuerpo de la víctima y que tenía el rostro destrozado.

“Quiero la pena de muerte, pero no hay nada que yo pueda hacer. Quiero que la ley castigue, con todo el peso”, agregó.

Su postura fue respaldada por la tía de Tunchanok, Miruntree. “Queremos la ejecución porque no queremos que esto vuelva a pasarle a otros. Nadie puede soportar este tipo de daño”, sostuvo.

El viernes, la familia también presentó una demanda contra Carman en un tribunal civil, en la que solicita una indemnización de 1,65 millones de baht (49.000 dólares).

Los tribunales programaron las próximas audiencias del caso penal para el 8, 9 y 11 de diciembre. Se reservaron dos días y medio para que la fiscalía presente testigos, mientras que la defensa tendrá previsto medio día para su único testigo: el propio Carman.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP